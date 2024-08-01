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Трое организаторов терактов 11 сентября согласились признать вину

Ведомости

Обвиняемые в организации терактов 11 сентября 2001 г. Халид Шейх Мохаммед, Валид бин Атташ и Мустафа аль-Хавсави согласились признать вину в обмен на освобождение от смертной казни. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на письмо управления главного прокурора по делам военных комиссий минобороны США.

«В обмен на отмену смертной казни как возможного наказания эти трое обвиняемых согласились признать себя виновными во всех инкриминируемых преступлениях, включая убийство 2976 человек, перечисленных в обвинительном заключении», – сказано в письме.

Обвиняемые находятся под стражей с 2003 г. Они содержатся в тюрьме на военной базе США Гуантанамо на Кубе. Соглашение о признании вины было достигнуто в ходе переговоров, которые велись на протяжении 27 месяцев.

По данным издания, Халид Шейх Мохаммед был одним из авторов плана по угону самолетов для совершения теракта. В 1996 г. он представил свои идеи бывшему лидеру запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида» Усаме бен Ладену. Совместно с Валидом бин Атташем и Мустафой аль-Хавсави обвиняемый помогал обучать террористов.

11 сентября 2001 г. произошла серия из четырех террористических актов, которые, по официальной версии, были организованы членами «Аль-Каиды». В частности, два пассажирских самолета врезались в Северную и Южную башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, сами здания после атаки обрушились. Помимо 19 террористов в результате атак погибло около 3000 человек. Теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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