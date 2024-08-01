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Матвиенко исключила возможность территориальных уступок в Донбассе и Новороссии

Ведомости

Никаких территориальных уступок в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области быть не может. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии.

«Новые воссоединенные регионы – Луганская, Донецкая народные республики и Запорожская, Херсонская области – теперь составные части России, что закреплено в нашей Конституции. И наша Конституция запрещает какое-либо отторжение территорий Российской Федерации. <...> И никаких территориальных уступок по этим четырем воссоединенным территориям не может быть и не будет», – сказала она.

Отвечая на вопрос о возможности проведения мирных переговоров с Киевом, Матвиенко напомнила, что Москва никогда не отказывалась от диалога. По ее словам, переговоры с Украиной будут возможны с учетом ситуации «на земле», национальных интересов России, достижения целей спецоперации и при условии, что Москва получит «жесткие гарантии» обеспечения безопасности и суверенитета РФ и готовности выполнения подписанных условий.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. С начала боевых действий под контроль российской армии перешли ЛНР, большая часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России, в регионах введено военное положение. 

Киев не признает результаты референдумов и заявляет о намерении вернуть присоединенные к РФ территории. При этом президент России Владимир Путин подчеркивал, что жители новых регионов стали гражданами России навсегда. В Кремле обращали внимание, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области закреплены в Конституции как территория России. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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