Матвиенко исключила возможность территориальных уступок в Донбассе и Новороссии
Никаких территориальных уступок в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области быть не может. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии.
«Новые воссоединенные регионы – Луганская, Донецкая народные республики и Запорожская, Херсонская области – теперь составные части России, что закреплено в нашей Конституции. И наша Конституция запрещает какое-либо отторжение территорий Российской Федерации. <...> И никаких территориальных уступок по этим четырем воссоединенным территориям не может быть и не будет», – сказала она.
Отвечая на вопрос о возможности проведения мирных переговоров с Киевом, Матвиенко напомнила, что Москва никогда не отказывалась от диалога. По ее словам, переговоры с Украиной будут возможны с учетом ситуации «на земле», национальных интересов России, достижения целей спецоперации и при условии, что Москва получит «жесткие гарантии» обеспечения безопасности и суверенитета РФ и готовности выполнения подписанных условий.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. С начала боевых действий под контроль российской армии перешли ЛНР, большая часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России, в регионах введено военное положение.
Киев не признает результаты референдумов и заявляет о намерении вернуть присоединенные к РФ территории. При этом президент России Владимир Путин подчеркивал, что жители новых регионов стали гражданами России навсегда. В Кремле обращали внимание, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области закреплены в Конституции как территория России.