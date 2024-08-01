Матвиенко исключила возможность территориальных уступок в Донбассе и Новороссии

Отвечая на вопрос о возможности проведения мирных переговоров с Киевом, Матвиенко напомнила, что Москва никогда не отказывалась от диалога. По ее словам, переговоры с Украиной будут возможны с учетом ситуации «на земле», национальных интересов России, достижения целей спецоперации и при условии, что Москва получит «жесткие гарантии» обеспечения безопасности и суверенитета РФ и готовности выполнения подписанных условий.