Зеленский: большая часть мира хочет видеть Россию на втором саммите по Украине
Большинство стран мира считают, что второй мирный саммит не принесет результатов, если он пройдет без участия России, поэтому Украина не может возражать против присутствия представителей РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Le Figaro.
«Большая часть мира сегодня говорит, что Россия должна быть представлена на втором саммите, иначе мы не достигнем важных результатов. Поскольку весь мир хочет, чтобы они сидели за столом переговоров, мы не можем быть против», – сказал он.
15 июля на пресс-конференции Зеленский уже говорил, что представители России должны присутствовать на саммите по установлению мира на Украине, который планируется к проведению в ноябре.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 г. Российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Эти территории вошли в состав РФ осенью 2022 г. по итогам референдумов, результаты которых Киев не признает.
Первая конференция по установлению мира на Украине проводилась 15-16 июня 2024 г. в Бюргенштоке. Россию на мероприятие не пригласили, власти страны также заявляли о бессмысленности его посещения. При этом президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о готовности к переговорам.