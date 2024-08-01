Зеленский хочет, чтобы Китай надавил на РФ в связи с конфликтом на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не хочет, чтобы Китай выступал в качестве посредника в конфликте, но надеется, что Пекин окажет большее давление на Москву для его прекращения. Об этом сообщает Reuters.
«Я не хочу, чтобы [Китай] выступал в роли посредника. Я бы хотел, чтобы он оказал давление на Россию <...> Чем больше влияния имеет страна, тем сильнее должно быть ее давление на Россию», – сказал Зеленский журналистам.
Зеленский, выступая перед СМИ, также заявил, что хотя Украина настаивает на восстановлении границ 1991 г., она готова рассмотреть возможность начала переговоров с Россией до вывода всех российских войск, если будут созданы подходящие условия.
Украинский лидер повторил свое прежнее утверждение о том, что Россия, которая не была приглашена к участию в мирном саммите, должна присутствовать на следующей встрече, которую он надеется провести в конце этого года.
«В противном случае мы не получим жизнеспособных результатов», – сказал он.
Справедливый мир для Украины, по его словам, «предполагает восстановление нашей территориальной целостности, но это не означает, что это должно быть сделано исключительно с помощью оружия».
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 г. Российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Эти территории вошли в состав РФ осенью 2022 г. по итогам референдумов, результаты которых Киев не признает.
Первая конференция по установлению мира на Украине проводилась 15–16 июня 2024 г. в Бюргенштоке. Россию на мероприятие не пригласили, власти страны также заявляли о бессмысленности его посещения. При этом президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о готовности к переговорам.