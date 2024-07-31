МИД России указал на отсутствие у Киева воли к миру

Он добавил, что на Западе и на Украине панически боятся поражения Киева. Настасьин напомнил, что подписанный в октябре 2022 г. президентом Украины Владимиром Зеленским указ об отказе вести переговоры с Россией, пока ее президентом является российский лидер Владимир Путин, по-прежнему продолжает действовать. По его словам, в Киеве и на Западе отвергают мирные инициативы третьих стран.