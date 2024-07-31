МИД России указал на отсутствие у Киева воли к миру
Россия видит, что ни на Украине, ни на Западе нет политической воли к миру. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин на брифинге, трансляцию которого опубликовало российское дипведомство.
«Что касается готовности Украины к переговорам, мы видим, что ни в Киеве, ни на Западе нет политической воли к миру», – подчеркнул дипломат.
Он добавил, что на Западе и на Украине панически боятся поражения Киева. Настасьин напомнил, что подписанный в октябре 2022 г. президентом Украины Владимиром Зеленским указ об отказе вести переговоры с Россией, пока ее президентом является российский лидер Владимир Путин, по-прежнему продолжает действовать. По его словам, в Киеве и на Западе отвергают мирные инициативы третьих стран.
30 июля издание «Страна.ua» опубликовала видеозапись интервью главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, в котором он говорит, что переговоры нужны, но Украина будет ввести их на условиях, опирающихся на международное право как концепцию. По его словам, главное из этой концепции – это территориальная целостность и суверенитет государства.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 г. Российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Эти территории вошли в состав РФ осенью 2022 г. по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.