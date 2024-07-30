Подоляк назвал условия для переговоров между Украиной и Россией

При этом в интервью агентству Associated Press, опубликованному 26 июля, советник говорил, что подписание мирного соглашения между Украиной и Россией может привести к временной приостановке боевых действий, но не исключит возможность их продолжения в будущем. По его мнению, во время этой заморозки Россия может заняться модернизацией армии.