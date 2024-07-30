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Подоляк назвал условия для переговоров между Украиной и Россией

Ведомости

Киев признает необходимость переговоров о решении российско-украинского конфликта, но только на условиях их ведения с учетом международного права. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает издание «Страна.ua».

«Переговоры, безусловно, нужны, но Украина четко говорит: давайте ввести переговоры на условиях, опирающихся на международное право как концепцию. И главное из этой концепции – это территориальная целостность и суверенитет государства», – сказал Подоляк.

При этом в интервью агентству Associated Press, опубликованному 26 июля, советник говорил, что подписание мирного соглашения между Украиной и Россией может привести к временной приостановке боевых действий, но не исключит возможность их продолжения в будущем. По его мнению, во время этой заморозки Россия может заняться модернизацией армии.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Эти территории вошли в состав РФ осенью 2022 г. по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.

В июне 2024 г. Путин предложил условия для урегулирования конфликта, среди которых – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и их признание Киевом как российских территорий. Украина инициативу отвергла. Но уже в конце июля в интервью «Би-би-си» Зеленский допустил переговоры с Путиным. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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