Подоляк назвал условия для переговоров между Украиной и Россией
Киев признает необходимость переговоров о решении российско-украинского конфликта, но только на условиях их ведения с учетом международного права. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает издание «Страна.ua».
«Переговоры, безусловно, нужны, но Украина четко говорит: давайте ввести переговоры на условиях, опирающихся на международное право как концепцию. И главное из этой концепции – это территориальная целостность и суверенитет государства», – сказал Подоляк.
При этом в интервью агентству Associated Press, опубликованному 26 июля, советник говорил, что подписание мирного соглашения между Украиной и Россией может привести к временной приостановке боевых действий, но не исключит возможность их продолжения в будущем. По его мнению, во время этой заморозки Россия может заняться модернизацией армии.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Эти территории вошли в состав РФ осенью 2022 г. по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.
В июне 2024 г. Путин предложил условия для урегулирования конфликта, среди которых – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и их признание Киевом как российских территорий. Украина инициативу отвергла. Но уже в конце июля в интервью «Би-би-си» Зеленский допустил переговоры с Путиным.