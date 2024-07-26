Подоляк: соглашение с Россией приведет к заморозке конфликта, а не к его решению

Агентство отмечает, что такое мнение широко распространено в лагере президента Украины Владимира Зеленского и его придерживаются многие жители страны. В то же время эта позиция все чаще подвергается переосмыслению из-за давления Запада, поскольку Киев испытывает трудности на фронте, а также из-за неопределенности в плане будущей поддержки со стороны США.