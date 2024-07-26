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Подоляк: соглашение с Россией приведет к заморозке конфликта, а не к его решению

Ведомости

Подписание мирного соглашения между Украиной и Россией может привести к временной приостановке боевых действий, но не исключит возможность их продолжения в будущем. Об этом в интервью агентству Associated Press заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. 

«Да, это может быть заморозка конфликта на определенное время», – ответил Подоляк на вопрос о перспективах мирного соглашения для Киева. Он добавил, что во время заморозки Россия может заняться модернизацией армии.

Агентство отмечает, что такое мнение широко распространено в лагере президента Украины Владимира Зеленского и его придерживаются многие жители страны. В то же время эта позиция все чаще подвергается переосмыслению из-за давления Запада, поскольку Киев испытывает трудности на фронте, а также из-за неопределенности в плане будущей поддержки со стороны США.

Associated Press со ссылкой на результат опроса Киевского международного института социологии пишет, что число украинцев, выступающих против территориальных уступок России в обмен на мир, продолжает снижаться. В декабре 2023 г. этот показатель составлял 74%, а в июле – уже 55%.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Эти территории вошли в состав России осенью 2022 г. по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.

В середине июня 2024 г. президент РФ Владимир Путин предложил условия для урегулирования конфликта, среди которых – вывод украинских войск из новых регионов и их признание Киевом. Украина инициативу отвергла. Но уже в конце июля в интервью «Би-би-си» Зеленский допустил переговоры с Путиным. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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