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Зеленский допустил переговоры с Путиным

На Украине еще действует указ о запрете переговоров с нынешним президентом РФ
Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский допустил переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью «Би-би-си». В стране при этом еще действует указ о запрете переговоров с Россией, пока ее лидером является Путин.

«На втором саммите мира, если будет готов полностью план, если Россия будет готова проговаривать этот план, то мы будем готовы говорить вместе с партнерами с представителями России. И будет ли это Путин или это будет не Путин – какая разница», – сказал он.

В октябре 2022 г. Зеленский подписал указ об отказе вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Путин. Российские власти заявляли, что открыты к переговорам, но их проведение невозможно из-за этого документа.

С 15 по 16 июня в Бюргенштоке (Швейцария) прошла первая конференция по урегулированию конфликта на Украине. 15 июля Зеленский заявил, что представители России должны присутствовать на втором саммите, его планируют провести в ноябре. 

Россию на мероприятие не пригласили, Москва заявляла о бессмысленности его посещения. 11 июля заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Россия не планирует участвовать в новом саммите по Украине, подобном швейцарской конференции в июне.

20 июля CNN сообщил, что Зеленский «намекает» на возможность проведения переговоров с Россией на фоне сложностей на фронте и перспективы появления экс-президента США Дональда Трампа в Белом доме. 

14 июня Путин назвал условия для урегулирования ситуации на Украине, среди которых – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины, снятие санкций с России. Инициативу отвергли на Украине и на Западе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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