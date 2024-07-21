Зеленский допустил переговоры с Путиным

Зеленский допустил переговоры с ПутинымНа Украине еще действует указ о запрете переговоров с нынешним президентом РФ
Президент Украины Владимир Зеленский допустил переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью «Би-би-си». В стране при этом еще действует указ о запрете переговоров с Россией, пока ее лидером является Путин.
«На втором саммите мира, если будет готов полностью план, если Россия будет готова проговаривать этот план, то мы будем готовы говорить вместе с партнерами с представителями России. И будет ли это Путин или это будет не Путин – какая разница», – сказал он.
В октябре 2022 г. Зеленский подписал указ об отказе вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Путин. Российские власти заявляли, что открыты к переговорам, но их проведение невозможно из-за этого документа.
С 15 по 16 июня в Бюргенштоке (Швейцария) прошла первая конференция по урегулированию конфликта на Украине. 15 июля Зеленский заявил, что представители России должны присутствовать на втором саммите, его планируют провести в ноябре.
Россию на мероприятие не пригласили, Москва заявляла о бессмысленности его посещения. 11 июля заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Россия не планирует участвовать в новом саммите по Украине, подобном швейцарской конференции в июне.
20 июля CNN сообщил, что Зеленский «намекает» на возможность проведения переговоров с Россией на фоне сложностей на фронте и перспективы появления экс-президента США Дональда Трампа в Белом доме.
14 июня Путин назвал условия для урегулирования ситуации на Украине, среди которых – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины, снятие санкций с России. Инициативу отвергли на Украине и на Западе.