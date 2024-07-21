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Кличко допустил возможность проведения референдума по переговорам с Москвой

Ведомости

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, вероятно, придется организовать референдум по вопросу переговоров с Россией, заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью итальянской Corriere della Sera.

Следующие несколько месяцев будут трудными для Зеленского, считает Кличко. Президенту предстоит решить, продолжать боевые действия или рассмотреть возможность компромисса с российскими властями, отметил Кличко. 

«Какой бы шаг он ни сделал, наш президент рискует совершить политическое самоубийство. Если бы нам пришлось сражаться еще два года, это был бы кошмар», – сказал мэр Киева. 

Вероятно, Зеленскому придется прибегнуть к референдуму, поскольку сам он не сможет «прийти к таким болезненным и важным соглашениям», пояснил Кличко.  При этом политик не уверен, что президент готов отказаться от централизованной власти, которую ему гарантировало военное положение.

Он призвал избегать ситуации, при которой все важные решения принимает только президент. Кличко прокомментировал в связи с этим отставку бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, который был «очень популярен». По его словам, отстранение военного вызвало гнев и недовольство в республике, а Зеленский не смог обосновать свой выбор.

14 июня президент РФ Владимир Путин назвал условия для урегулирования ситуации на Украине, среди которых – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины. Киев инициативу отверг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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