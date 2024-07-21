Кличко допустил возможность проведения референдума по переговорам с Москвой

Он призвал избегать ситуации, при которой все важные решения принимает только президент. Кличко прокомментировал в связи с этим отставку бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, который был «очень популярен». По его словам, отстранение военного вызвало гнев и недовольство в республике, а Зеленский не смог обосновать свой выбор.