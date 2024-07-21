CNN: Зеленский «намекнул» на возможность переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский «намекает» на возможность проведения переговоров с Россией на фоне сложностей на фронте и перспективой появления экс-президента США Дональда Трампа в Белом доме, пишет CNN.
«В настоящее время Киев сталкивается с двойным ударом: сложной ситуацией на линии фронта и политической неопределенностью относительно уровня будущей поддержки со стороны ближайших союзников Украины», – говорится в статье.
Готовность ряда союзников Киева – США и Германии – продолжать оказывать ему поддержку вызывают вопросы, указывает CNN. Зеленский 15 июля заявил о недостатке западной помощи, добавив, что исход конфликта будет зависит не только от Украины, но и от «финансов, оружия, политической поддержки, единства в ЕС, в НАТО и в мире».
По мнению бывшего посла США в республике Джона Хербста, тон Зеленского связан с событиями в Штатах. Сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс объявил о намерении баллотироваться на пост вице-президента США от Республиканской партии. Политик выступил против любой дальнейшей помощи Украине. Хербст допустил, что президент Украины пытался связаться с потенциальной будущей администрацией Трампа, «подчеркивая, что он готов к переговорам».
15 июля Зеленский заявил, что представители России должны присутствовать на втором саммите по установлению мира на Украине, который планируется провести в ноябре. В Кремле выразили мнение, что первый саммит был вовсе не мирным, и добавили, что нужно понять, что имеет в виду Зеленский, говоря о втором «мирном саммите».