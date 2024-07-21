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CNN: Зеленский «намекнул» на возможность переговоров с Россией

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский «намекает» на возможность проведения переговоров с Россией на фоне сложностей на фронте и перспективой появления экс-президента США Дональда Трампа в Белом доме, пишет CNN.

«В настоящее время Киев сталкивается с двойным ударом: сложной ситуацией на линии фронта и политической неопределенностью относительно уровня будущей поддержки со стороны ближайших союзников Украины», – говорится в статье.

Готовность ряда союзников Киева – США и Германии – продолжать оказывать ему поддержку вызывают вопросы, указывает CNN. Зеленский 15 июля заявил о недостатке западной помощи, добавив, что исход конфликта будет зависит не только от Украины, но и от «финансов, оружия, политической поддержки, единства в ЕС, в НАТО и в мире». 

По мнению бывшего посла США в республике Джона Хербста, тон Зеленского связан с событиями в Штатах. Сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс объявил о намерении баллотироваться на пост вице-президента США от Республиканской партии. Политик выступил против любой дальнейшей помощи Украине. Хербст допустил, что президент Украины пытался связаться с потенциальной будущей администрацией Трампа, «подчеркивая, что он готов к переговорам».

15 июля Зеленский заявил, что представители России должны присутствовать на втором саммите по установлению мира на Украине, который планируется провести в ноябре. В Кремле выразили мнение, что первый саммит был вовсе не мирным, и добавили, что нужно понять, что имеет в виду Зеленский, говоря о втором «мирном саммите».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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