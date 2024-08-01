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Глава Мордовии доложил Путину о ситуации в регионе

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин и глава Мордовии Артем Здунов провели встречу в Кремле, где обсудили социально-экономическое развитие региона, а также поддержку участников спецоперации и их семей. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Конечно, приоритетное направление – это поддержка специальной военной операции, поддержка наших бойцов и членов их семей. Поэтому у нас промышленность, сельское хозяйство, все отрасли и фонд «Защитники Отечества» работают на эту главную задачу», – начал свой доклад Здунов.

По его словам, «всю мощь университетской и клинической науки» региона направят на восстановление, адаптацию и реабилитацию бойцов.

Губернатор также сообщил, что в промышленности удалось нарастить заработные платы, поэтому по прошлому году зафиксирован небольшой миграционный приток в республику. По малому и среднему бизнесу в 2023 г. зафиксирован рост в 15%, численность занятых в МСП выросла на 10%. В агропромышленном комплексе также устойчивый рост – два года подряд хорошие урожаи, положительная динамика по мясу, молоку и сахару.

Путин спросил, какая рождаемость в регионе. Здунов признал, что этот показатель на низком уровне.

«Это острая проблема для нас, проблема номер один, и с ней надо разбираться», – сказал губернатор. Он добавил, что для ее решения регион будет использовать инструменты, озвученные Путиным в послании Федеральному собранию.

В августе 2023 г. Мордовия стала первым регионом РФ, в котором законодательно закреплен запрет склонения женщин к искусственному прерыванию беременности. С такой инициативой выступила Общественная палата, пояснял тогда Здунов, ее поддержали общественные и религиозные организации.

Президент в ходе сегодняшней встречи также сказал, что региону следует обратить внимание на борьбу с онкологией, поскольку показатель заболеваемости выше, чем в среднем по России. Здунов пояснил, что построенный по поручению президента новый онкодиспансер позволил повысить выявляемость рака на первых стадиях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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