Глава Мордовии доложил Путину о ситуации в регионе

Губернатор также сообщил, что в промышленности удалось нарастить заработные платы, поэтому по прошлому году зафиксирован небольшой миграционный приток в республику. По малому и среднему бизнесу в 2023 г. зафиксирован рост в 15%, численность занятых в МСП выросла на 10%. В агропромышленном комплексе также устойчивый рост – два года подряд хорошие урожаи, положительная динамика по мясу, молоку и сахару.