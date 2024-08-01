Глава Мордовии доложил Путину о ситуации в регионе
Президент РФ Владимир Путин и глава Мордовии Артем Здунов провели встречу в Кремле, где обсудили социально-экономическое развитие региона, а также поддержку участников спецоперации и их семей. Об этом сообщается на сайте главы государства.
«Конечно, приоритетное направление – это поддержка специальной военной операции, поддержка наших бойцов и членов их семей. Поэтому у нас промышленность, сельское хозяйство, все отрасли и фонд «Защитники Отечества» работают на эту главную задачу», – начал свой доклад Здунов.
По его словам, «всю мощь университетской и клинической науки» региона направят на восстановление, адаптацию и реабилитацию бойцов.
Губернатор также сообщил, что в промышленности удалось нарастить заработные платы, поэтому по прошлому году зафиксирован небольшой миграционный приток в республику. По малому и среднему бизнесу в 2023 г. зафиксирован рост в 15%, численность занятых в МСП выросла на 10%. В агропромышленном комплексе также устойчивый рост – два года подряд хорошие урожаи, положительная динамика по мясу, молоку и сахару.
Путин спросил, какая рождаемость в регионе. Здунов признал, что этот показатель на низком уровне.
«Это острая проблема для нас, проблема номер один, и с ней надо разбираться», – сказал губернатор. Он добавил, что для ее решения регион будет использовать инструменты, озвученные Путиным в послании Федеральному собранию.
В августе 2023 г. Мордовия стала первым регионом РФ, в котором законодательно закреплен запрет склонения женщин к искусственному прерыванию беременности. С такой инициативой выступила Общественная палата, пояснял тогда Здунов, ее поддержали общественные и религиозные организации.
Президент в ходе сегодняшней встречи также сказал, что региону следует обратить внимание на борьбу с онкологией, поскольку показатель заболеваемости выше, чем в среднем по России. Здунов пояснил, что построенный по поручению президента новый онкодиспансер позволил повысить выявляемость рака на первых стадиях.