Мордовия первой из регионов запретила склонение женщин к абортам

В соответствии с поправками в региональный закон об административной ответственности, за пропаганду или склонение к искусственному прерыванию беременности штраф составит 5000 – 10 000 руб. для физлиц, 25 000 – 50 000 руб. для должностных лиц, а для юрлиц – 100 000 – 200 000 руб. с возможной приостановкой деятельности до 90 суток. При этом иностранным гражданам по этой статье грозит штраф 10 000 – 20 000 руб. и административное выдворение за пределы РФ.