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Общество

Мордовия первой из регионов запретила склонение женщин к абортам

Ведомости

Парламент Мордовии принял закон о запрете склонения женщин к искусственному прерыванию беременности. Как сообщил в своем Telegram-канале глава республики Артем Здунов, Мордовия стала первым регионом РФ, в котором законодательно закреплен такой запрет.

«Мордовия стала первым регионом России, где приняли закон о запрете склонения женщин к искусственному прерыванию беременности», – написал он.

С такой инициативой выступила общественная палата, пояснил Здунов, ее поддержали общественные и религиозные организации.

В опубликованном на сайте регионального парламента законопроекте говорится, что под склонением к искусственному прерыванию беременности понимаются действия, направленные на «понуждение беременной женщины к совершению искусственного прерывания беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения требований», а также навязывания ей информации, признанной пропагандой абортов.

Аналогичным образом закон расценивает и действия, направленные по отношению к родственникам беременной, от которых та зависит финансово, с целью склонить ее к прерыванию беременности. При этом информирование врачом беременной женщины о наличии медицинских показаний к аборту не подпадает под действие закона, говорится в документе.

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В соответствии с поправками в региональный закон об административной ответственности, за пропаганду или склонение к искусственному прерыванию беременности штраф составит 5000 – 10 000 руб. для физлиц, 25 000 – 50 000 руб. для должностных лиц, а для юрлиц – 100 000 – 200 000 руб. с возможной приостановкой деятельности до 90 суток. При этом иностранным гражданам по этой статье грозит штраф 10 000 – 20 000 руб. и административное выдворение за пределы РФ.

Как писали ранее «Ведомости», Минздрав России подготовил проект приказа, который призван установить контроль за продажами препаратов для медикаментозного аборта с действующими веществами мифепристон и мизопростол.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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