Мордовия первой из регионов запретила склонение женщин к абортам
Парламент Мордовии принял закон о запрете склонения женщин к искусственному прерыванию беременности. Как сообщил в своем Telegram-канале глава республики Артем Здунов, Мордовия стала первым регионом РФ, в котором законодательно закреплен такой запрет.
«Мордовия стала первым регионом России, где приняли закон о запрете склонения женщин к искусственному прерыванию беременности», – написал он.
С такой инициативой выступила общественная палата, пояснил Здунов, ее поддержали общественные и религиозные организации.
В опубликованном на сайте регионального парламента законопроекте говорится, что под склонением к искусственному прерыванию беременности понимаются действия, направленные на «понуждение беременной женщины к совершению искусственного прерывания беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения требований», а также навязывания ей информации, признанной пропагандой абортов.
Аналогичным образом закон расценивает и действия, направленные по отношению к родственникам беременной, от которых та зависит финансово, с целью склонить ее к прерыванию беременности. При этом информирование врачом беременной женщины о наличии медицинских показаний к аборту не подпадает под действие закона, говорится в документе.
В соответствии с поправками в региональный закон об административной ответственности, за пропаганду или склонение к искусственному прерыванию беременности штраф составит 5000 – 10 000 руб. для физлиц, 25 000 – 50 000 руб. для должностных лиц, а для юрлиц – 100 000 – 200 000 руб. с возможной приостановкой деятельности до 90 суток. При этом иностранным гражданам по этой статье грозит штраф 10 000 – 20 000 руб. и административное выдворение за пределы РФ.
Как писали ранее «Ведомости», Минздрав России подготовил проект приказа, который призван установить контроль за продажами препаратов для медикаментозного аборта с действующими веществами мифепристон и мизопростол.