Минздрав усилит контроль за средствами экстренной контрацепции

Всего, по данным аналитической компании DSM Group, в 2022 г. было продано 2,5 млн упаковок препаратов для прерывания беременности с действующими веществами мифепристон, мизопростол и левоноргестрел во всех дозировках, что на 5,4% больше аналогичного периода предыдущего года. За пять месяцев 2023 г. было продано 1,03 млн упаковок данных средств, это на 2,2% меньше аналогичного периода прошлого года.