ЕС в комментарии об убийстве Хании выступил против внесудебных казней
Евросоюз выступает против внесудебных казней, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, комментируя убийство главы политбюро палестинского радикального движения «Хамас» Исмаила Хании.
«Я могу только напомнить, что ЕС и его партнеры включили "Хамас" в террористические списки и что прокурор МУС выдал ордер на арест Исмаила Хании по обвинению в военных преступлениях. Но в то же время ЕС последовательно выступает против внесудебных казней», – сказал он (цитата по ТАСС).
В январе этого года Совет ЕС создал систему ограничений, которая позволяет союзу привлечь к ответственности любое лицо или организацию, которые поддерживают действия «Хамаса». Новый режим дополнил ограничения, которые были приняты ранее в рамках «террористического списка ЕС». Санкции включают в себя заморозку активов отдельных лиц и организаций, а также запрет на въезд.
В мае этого года МУС выдал ордер на арест Хании. Согласно заявлению суда, он несет уголовную ответственность за преступления, совершенные на территории Израиля и Газы с октября 2023 г. В списке преступлений значатся убийство, взятие заложников, жестокое обращение, посягательство на человеческое достоинство и др.
Хания погиб 31 июля в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Движение «Хамас» возложило ответственность за убийство на Израиль и назвало случившееся терактом. Траур в связи с гибелью главы политбюро движения объявлен в Иране, Палестине и на йеменских территориях, подконтрольных мятежному движению хуситов «Ансар Аллах».