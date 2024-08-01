ЕС в комментарии об убийстве Хании выступил против внесудебных казней

«Я могу только напомнить, что ЕС и его партнеры включили "Хамас" в террористические списки и что прокурор МУС выдал ордер на арест Исмаила Хании по обвинению в военных преступлениях. Но в то же время ЕС последовательно выступает против внесудебных казней», – сказал он (цитата по ТАСС).