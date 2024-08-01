JP: Израиль мог убить Ханию в Катаре, но специально сделал это в Иране
Главу политбюро палестинского радикального движения «Хамас» Исмаила Ханию могли убить в Катаре, но специально сделали это во время его визита в Иран. Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на источники в израильских силовых структурах.
Отмечается, что убийство главы политбюро в Тегеране, где тот находился под ответственностью Ирана с точки зрения обеспечения безопасности, якобы «поставило Иран в центр внимания всего мира как хозяина, руководителя и поставщика терроризма».
По словам собеседника газеты, Иран «уже давно не ощущал, что может потерять своих доверенных лиц на Ближнем Востоке». После убийства Хании высокопоставленные чиновники в Иране будут опасаться за свою судьбу, что может привести к быстрому мирному урегулированию конфликта между Израилем и «Хамасом», говорится в публикации.
Хания погиб 31 июля в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Движение «Хамас» возложило ответственность за убийство на Израиль и назвало случившееся терактом. Траур в связи с гибелью главы политбюро движения объявлен в Иране, Палестине и на йеменских территориях, подконтрольных мятежному движению хуситов «Ансар Аллах».
После убийства Хании Иран запросил экстренное заседание Совбеза ООН. Во время него зампред России при организации Дмитрий Полянский заявил, что атака была провокацией для Ирана. Он подчеркнул, что попытки втянуть Иран в региональную конфронтацию дестабилизируют «и без того накаленную» ситуацию в регионе. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани сообщил, что США, Великобритания и Франция заблокировали предложенное Россией заявление для СМИ с осуждением убийства Хании.