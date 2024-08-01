JP: Израиль мог убить Ханию в Катаре, но специально сделал это в Иране

После убийства Хании Иран запросил экстренное заседание Совбеза ООН. Во время него зампред России при организации Дмитрий Полянский заявил, что атака была провокацией для Ирана. Он подчеркнул, что попытки втянуть Иран в региональную конфронтацию дестабилизируют «и без того накаленную» ситуацию в регионе. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани сообщил, что США, Великобритания и Франция заблокировали предложенное Россией заявление для СМИ с осуждением убийства Хании.