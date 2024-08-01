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FT: США и ЕС ведут переговоры для предотвращения войны на Ближнем Востоке

Ведомости

Дипломаты США и ЕС проводят срочные переговоры по Ближнему Востоку, чтобы предотвратить угрозу полномасштабной войны в регионе после того, как Израиль нанес удары по лидерам «Хезболлы» и «Хамаса» в Ливане и Иране. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на неназванных дипломатов, участвовавших в обсуждениях.

По данным газеты, испанский дипломат Энрике Мора 31 июля беседовал с официальными лицами в Тегеране, а высокопоставленный представитель Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгерк провел переговоры в Саудовской Аравии. Собеседники издания утверждают, что переговоры были нацелены на то, чтобы убедить Тегеран либо не отвечать на убийство главы политбюро «Хамаса» Исмаила Хании, либо предпринять символические действия.

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил ситуацию со своими коллегами в Иордании и Катаре, а глава Пентагона Ллойд Остин – с министром обороны Израиля Йоавом Галантом.

30 июля Израиль нанес удар по Бейруту. В результате погиб один из командиров вооруженных формирований шиитского движения «Хезболла» Фуад Шукер. Утверждалось, что он ответственен за ракетный удар по друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах 27 июля, в результате которого погибли 12 человек.

На следующий день Израиль ударил по резиденции Хании в Тегеране. Глава политбюро движения «Хамас» прибыл в Иран для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В результате удара он погиб. Движение «Хамас» возложило ответственность за убийство на Израиль и назвало случившееся терактом.

Иранские власти пообещали заставить пожалеть «террористов-оккупантов», виновных в гибели Хании. По данным The New York Times, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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