FT: США и ЕС ведут переговоры для предотвращения войны на Ближнем Востоке

Дипломаты США и ЕС проводят срочные переговоры по Ближнему Востоку, чтобы предотвратить угрозу полномасштабной войны в регионе после того, как Израиль нанес удары по лидерам «Хезболлы» и «Хамаса» в Ливане и Иране. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на неназванных дипломатов, участвовавших в обсуждениях.