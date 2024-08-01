FT: США и ЕС ведут переговоры для предотвращения войны на Ближнем Востоке
Дипломаты США и ЕС проводят срочные переговоры по Ближнему Востоку, чтобы предотвратить угрозу полномасштабной войны в регионе после того, как Израиль нанес удары по лидерам «Хезболлы» и «Хамаса» в Ливане и Иране. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на неназванных дипломатов, участвовавших в обсуждениях.
По данным газеты, испанский дипломат Энрике Мора 31 июля беседовал с официальными лицами в Тегеране, а высокопоставленный представитель Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгерк провел переговоры в Саудовской Аравии. Собеседники издания утверждают, что переговоры были нацелены на то, чтобы убедить Тегеран либо не отвечать на убийство главы политбюро «Хамаса» Исмаила Хании, либо предпринять символические действия.
Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил ситуацию со своими коллегами в Иордании и Катаре, а глава Пентагона Ллойд Остин – с министром обороны Израиля Йоавом Галантом.
30 июля Израиль нанес удар по Бейруту. В результате погиб один из командиров вооруженных формирований шиитского движения «Хезболла» Фуад Шукер. Утверждалось, что он ответственен за ракетный удар по друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах 27 июля, в результате которого погибли 12 человек.
На следующий день Израиль ударил по резиденции Хании в Тегеране. Глава политбюро движения «Хамас» прибыл в Иран для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В результате удара он погиб. Движение «Хамас» возложило ответственность за убийство на Израиль и назвало случившееся терактом.
Иранские власти пообещали заставить пожалеть «террористов-оккупантов», виновных в гибели Хании. По данным The New York Times, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю.