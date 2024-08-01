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Полянский: убийство Хании является провокацией для Ирана

Ведомости

Россия решительно осуждает убийство главы политбюро палестинского радикального движения «Хамас» Исмаила Хании и считает это провокацией для Ирана, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский во время экстренного заседания Совбеза Всемирной организации.

«Эта провокационная атака была совершена в тот момент, когда лидер "Хамас" находился в Иране по официальному приглашению для участия в церемонии инаугурации избранного президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана», – сказал он. Полянский подчеркнул, что попытки втянуть Иран в региональную конфронтацию дестабилизируют «и без того накаленную» ситуацию в регионе.

Во время экстренного заседания также выступил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани. По его словам, убийство Хании не могло быть совершено без разведки США. Он добавил, что проект заявления для СМИ, где Совбез ООН осуждает Израиль за убийство, заблокировали Великобритания, Франция и США.

Хания погиб 31 июля в результате удара по его резиденции в Тегеране. Движение «Хамас» возложило ответственность за убийство на Израиль и назвало случившееся терактом. Траур в связи с гибелью главы политбюро движения объявлен в Иране, Палестине и на йеменских территориях, подконтрольных мятежному движению хуситов «Ансар Аллах». Ханию похоронят 2 августа в Катаре – городе Лусаил.

После убийства главы политбюро «Хамаса» Иран запросил экстренное заседание Совбеза ООН. Он, в частности, призвал осудить акты агрессии и атаки Израиля на суверенитет и территориальную целостность Ливана и Сирии. Официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик заявил, что атаки Израиля по Ливану и убийство Хании представляют опасную эскалацию в тот момент, когда все усилия должны быть направлены на прекращение огня в секторе Газа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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