Полянский: убийство Хании является провокацией для Ирана

После убийства главы политбюро «Хамаса» Иран запросил экстренное заседание Совбеза ООН. Он, в частности, призвал осудить акты агрессии и атаки Израиля на суверенитет и территориальную целостность Ливана и Сирии. Официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик заявил, что атаки Израиля по Ливану и убийство Хании представляют опасную эскалацию в тот момент, когда все усилия должны быть направлены на прекращение огня в секторе Газа.