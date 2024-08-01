Захарова заявила о должном ответе на высылку российского дипломата из Молдавии

«Нагнетание русофобских настроений, фабрикация и раскручивание шпионских историй свидетельствуют об утрате официальным Кишиневом способности к адекватным действиям, осознания непреходящей важности отношений между Россией и Молдавией для народов двух государств», – заявила Захарова.