Захарова заявила о должном ответе на высылку российского дипломата из Молдавии
Российский МИД оставляет за собой право дать должный ответ на «немотивированное» объявление российского дипломата персоной нон грата и высылку, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале министерства.
Согласно сообщению, российская сторона расценивает решение молдавских властей как недружественный шаг и проявление антироссийского агрессивного курса, разрушающего российско-молдавские отношения.
«Нагнетание русофобских настроений, фабрикация и раскручивание шпионских историй свидетельствуют об утрате официальным Кишиневом способности к адекватным действиям, осознания непреходящей важности отношений между Россией и Молдавией для народов двух государств», – заявила Захарова.
31 июля Захарова назвала «откровенным цинизмом» заявления Международного Олимпийского комитета о желании «уйти от политики» в контексте конфликта между Национальными олимпийскими комитетами (НОК) Израиля и Палестины.