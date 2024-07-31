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Захарова назвала откровенным цинизмом заявление МОК о Палестине

Ведомости

Заявление МОК о желании «уйти от политики» в контексте конфликта между Национальными олимпийскими комитетами (НОК) Израиля и Палестины является «откровенным цинизмом». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«После прозвучавшего от МОК чудовищного заявления в адрес палестинцев, которые погибают десятками тысяч, адекватные люди вздрогнули от крайней степени откровенного цинизма купленных Западом чиновников от мирового спорта», – написала она.

Захарова указала на двойные стандарты МОК, приведя в пример ситуации, когда в разные годы ряд стран, включая США, Францию и Великобританию, участвующие в конфликтах, не были отстранены от Игр. В то же время спортсменов других государств не допускали на соревнования по различным причинам, «по сути, вмешиваясь во внутреннюю политику» стран.

Отстранение российских и белорусских атлетов Захарова назвала вопиющим случаем политики расовой дискриминации и двойных стандартов МОК. По ее словам, решение комитета является сегрегацией по национальному признаку.

30 июля, комментируя конфликт между НОК Израиля и Палестины, представитель МОК Марк Адамс заявил, что в мире происходит от 20 до 30 войн и если бы МОК реагировал на жалобы всех команд, то участвовать в Играх было бы некому.

С 26 июля по 11 августа в Париже проходит летняя Олимпиада. Российские и белорусские спортсмены выступают на ней под нейтральным флагом. Комитет обозначил следующие критерии допуска: спортсмены должны представлять индивидуальные виды спорта, они не могут быть связаны с органами нацбезопасности и замечены в поддержке спецоперации на Украине, а также должны соответствовать антидопинговым требованиям. В результате МОК допустил до соревнований 15 россиян и 17 белорусов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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