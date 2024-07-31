Захарова назвала откровенным цинизмом заявление МОК о Палестине
Заявление МОК о желании «уйти от политики» в контексте конфликта между Национальными олимпийскими комитетами (НОК) Израиля и Палестины является «откровенным цинизмом». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«После прозвучавшего от МОК чудовищного заявления в адрес палестинцев, которые погибают десятками тысяч, адекватные люди вздрогнули от крайней степени откровенного цинизма купленных Западом чиновников от мирового спорта», – написала она.
Захарова указала на двойные стандарты МОК, приведя в пример ситуации, когда в разные годы ряд стран, включая США, Францию и Великобританию, участвующие в конфликтах, не были отстранены от Игр. В то же время спортсменов других государств не допускали на соревнования по различным причинам, «по сути, вмешиваясь во внутреннюю политику» стран.
Отстранение российских и белорусских атлетов Захарова назвала вопиющим случаем политики расовой дискриминации и двойных стандартов МОК. По ее словам, решение комитета является сегрегацией по национальному признаку.
30 июля, комментируя конфликт между НОК Израиля и Палестины, представитель МОК Марк Адамс заявил, что в мире происходит от 20 до 30 войн и если бы МОК реагировал на жалобы всех команд, то участвовать в Играх было бы некому.
С 26 июля по 11 августа в Париже проходит летняя Олимпиада. Российские и белорусские спортсмены выступают на ней под нейтральным флагом. Комитет обозначил следующие критерии допуска: спортсмены должны представлять индивидуальные виды спорта, они не могут быть связаны с органами нацбезопасности и замечены в поддержке спецоперации на Украине, а также должны соответствовать антидопинговым требованиям. В результате МОК допустил до соревнований 15 россиян и 17 белорусов.