Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады в Париже
Церемония открытия Олимпийских игр в Париже стала позором, заявил экс-президент США, кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп в интервью Fox News.
«Я думал, что церемония открытия была позором, на самом деле», – сказал он.
По словам Трампа, это было «ужасно». Политик отметил, что считает себя человеком «широких взглядов», но то, что сделали организаторы Олимпиады в Париже, «было позором».
Открытие Олимпийских игр в Париже прошло 26 июля. Возмущение общественности и религиозных деятелей вызвала пародия на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», в которой приняли участие трансвеститы (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и обнаженная певица, загримированная под греческого бога вина Диониса.
Директор по стилю и костюмам церемоний Игр Дафне Бюрки заявила BFM TV, что организаторы старались быть «как можно более инклюзивными». В оргкомитете Олимпиады в итоге извинились за эту сцену, отметив, что не хотели «проявить неуважение к какой-либо религиозной группе».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дном открытие Игр, перечислив все «провалы», которые предшествовали церемонии. Главным перфомансом, по ее словам, стало «ЛГБТ-глумление над "Тайной вечерей" – святым для христиан сюжетом».