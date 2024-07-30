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Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады в Париже

Ведомости

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже стала позором, заявил экс-президент США, кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп в интервью Fox News.

«Я думал, что церемония открытия была позором, на самом деле», – сказал он. 

По словам Трампа, это было «ужасно». Политик отметил, что считает себя человеком «широких взглядов», но то, что сделали организаторы Олимпиады в Париже, «было позором».

Открытие Олимпийских игр в Париже прошло 26 июля. Возмущение общественности и религиозных деятелей вызвала пародия на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», в которой приняли участие трансвеститы (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и обнаженная певица, загримированная под греческого бога вина Диониса. 

Директор по стилю и костюмам церемоний Игр Дафне Бюрки заявила BFM TV, что организаторы старались быть «как можно более инклюзивными». В оргкомитете Олимпиады в итоге извинились за эту сцену, отметив, что не хотели «проявить неуважение к какой-либо религиозной группе».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дном открытие Игр, перечислив все «провалы», которые предшествовали церемонии. Главным перфомансом, по ее словам, стало «ЛГБТ-глумление над "Тайной вечерей" – святым для христиан сюжетом».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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