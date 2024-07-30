Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады в Париже

Директор по стилю и костюмам церемоний Игр Дафне Бюрки заявила BFM TV, что организаторы старались быть «как можно более инклюзивными». В оргкомитете Олимпиады в итоге извинились за эту сцену, отметив, что не хотели «проявить неуважение к какой-либо религиозной группе».