Оргкомитет Олимпиады извинился за пародию на «Тайную вечерю»

Комментируя пародию на сцену последней трапезы Христа с участием трансвеститов (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и обнаженной певицы, загримированной под греческого бога вина Диониса, директор по стилю и костюмам церемоний Олимпийских игр Дафне Бюрки также заявила BFM TV, что организаторы старались быть «как можно более инклюзивными».