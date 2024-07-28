Оргкомитет Олимпиады извинился за пародию на «Тайную вечерю»
Организаторы Олимпиады в Париже извинились за пародию на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», которую показали на церемонии открытии Игр. Возмутившую христиан сцену прокомментировала на брифинге директор по коммуникациям оргкомитета Игр Анн Дескамп.
«Очевидно, что никогда не было намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе», – сказала она.
По словам Дескамп, была цель «отпраздновать толерантность общества» и она была достигнута. «Если люди обиделись, нам очень жаль», – добавили в оргкомитете.
Комментируя пародию на сцену последней трапезы Христа с участием трансвеститов (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и обнаженной певицы, загримированной под греческого бога вина Диониса, директор по стилю и костюмам церемоний Олимпийских игр Дафне Бюрки также заявила BFM TV, что организаторы старались быть «как можно более инклюзивными».
Олимпийские игры проходят в столице Франции с 26 июля по 11 августа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дном открытие Игр, перечислив все «провалы», которые предшествовали церемонии. Главным перфомансом, по ее словам, стало «ЛГБТ-глумление над "Тайной вечерей" – святым для христиан сюжетом» (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).
Французский епископат также раскритиковал церемонию открытия Олимпийских игр за «чрезмерность и провокации» антихристианского характера в некоторых сценах.