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Епископы Франции осудили провокации на церемонии открытия Олимпиады

Ведомости

Французский епископат раскритиковал прошедшую в Париже церемонию открытия Олимпийских игр за «чрезмерность и провокации» антихристианского характера в некоторых сценах. Заявление французских епископов приводит газета Le Figaro.

Епископат выразил сожаление по поводу церемонии, которая, как отмечается, включала в себя сцены насмешек над христианством. В частности, возмущение вызвала пародия на «Тайную вечерю» «с трансвеститами вместо апостолов и диджеем», поясняет издание.

«Мы благодарим представителей других религиозных конфессий, которые выразили свою солидарность с нами. Сегодня утром мы думаем обо всех христианах на всех континентах, которые пострадали от чрезмерности и провокаций определенных сцен», – заявил французский епископат в своем пресс-релизе.

Епископы при этом заявили, что церемония открытия подарила всему миру богатые эмоциями «чудесные моменты красоты и радости», которые получили всеобщее признание.

Олимпийские игры проходят в столице Франции с 26 июля по 11 августа. Соревнования уже раскритиковала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала дном открытие Олимпийских игр, перечислив все «провалы», которые предшествовали церемонии, такие как задержание в качестве шпиона шеф-повара русского происхождения, запрет на традиционную одежду, крысы и бездомные в Париже, дождь. Захарова напомнила, что на открытии были перепутаны Северная и Южная Кореи, факел нес «рэпер-наркоман» Снуп Догг, а главным перфомансом стало «ЛГБТ-глумление над святым для христиан сюжетом – Тайной вечерей – последним ужином Христа», где «апостолов изображали трансвеститы».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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