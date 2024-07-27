Епископы Франции осудили провокации на церемонии открытия Олимпиады
Французский епископат раскритиковал прошедшую в Париже церемонию открытия Олимпийских игр за «чрезмерность и провокации» антихристианского характера в некоторых сценах. Заявление французских епископов приводит газета Le Figaro.
Епископат выразил сожаление по поводу церемонии, которая, как отмечается, включала в себя сцены насмешек над христианством. В частности, возмущение вызвала пародия на «Тайную вечерю» «с трансвеститами вместо апостолов и диджеем», поясняет издание.
«Мы благодарим представителей других религиозных конфессий, которые выразили свою солидарность с нами. Сегодня утром мы думаем обо всех христианах на всех континентах, которые пострадали от чрезмерности и провокаций определенных сцен», – заявил французский епископат в своем пресс-релизе.
Епископы при этом заявили, что церемония открытия подарила всему миру богатые эмоциями «чудесные моменты красоты и радости», которые получили всеобщее признание.
Олимпийские игры проходят в столице Франции с 26 июля по 11 августа. Соревнования уже раскритиковала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала дном открытие Олимпийских игр, перечислив все «провалы», которые предшествовали церемонии, такие как задержание в качестве шпиона шеф-повара русского происхождения, запрет на традиционную одежду, крысы и бездомные в Париже, дождь. Захарова напомнила, что на открытии были перепутаны Северная и Южная Кореи, факел нес «рэпер-наркоман» Снуп Догг, а главным перфомансом стало «ЛГБТ-глумление над святым для христиан сюжетом – Тайной вечерей – последним ужином Христа», где «апостолов изображали трансвеститы».