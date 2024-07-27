Журналист из Италии попросил убежища в России после церемонии открытия Олимпиады

Публикацию журналист сопроводил фотографией, на которой предположительно изображены мужчины в женских нарядах. Он пожаловался, что «секта ЛГБТ повсюду» (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), и назвал этот культ «проектом социальной инженерии», который призван «разрушить общество, семью и легализовать педофилию». По мнению Джулиано, движение ЛГБТ в значительной степени финансируется влиятельными НПО, связанными с ВЭФ. Журналист также рассказал, что на церемонии открытия сделали пародию на «Тайную вечерю», в которой также участвовали члены ЛГБТ.