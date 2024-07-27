Журналист из Италии попросил убежища в России после церемонии открытия Олимпиады
Итальянский журналист и финансовый аналитик Анджело Джулиано, который приехал в Париж на церемонию открытия Олимпиады, попросил убежища в России. Об этом он заявил в соцсети X.
«Я прошу Россию предоставить мне убежище, я не хочу быть частью этого дерьмового шоу», – написал Джулиано, добавив, что президент Франции Эммануэль Макрон «унижает Францию».
Публикацию журналист сопроводил фотографией, на которой предположительно изображены мужчины в женских нарядах. Он пожаловался, что «секта ЛГБТ повсюду» (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), и назвал этот культ «проектом социальной инженерии», который призван «разрушить общество, семью и легализовать педофилию». По мнению Джулиано, движение ЛГБТ в значительной степени финансируется влиятельными НПО, связанными с ВЭФ. Журналист также рассказал, что на церемонии открытия сделали пародию на «Тайную вечерю», в которой также участвовали члены ЛГБТ.
Олимпийские игры проходят в столице Франции с 26 июля по 11 августа. Соревнования уже раскритиковала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала дном открытие Олимпийских игр, перечислив все «провалы», которые предшествовали церемонии, такие как задержание в качестве шпиона шеф-повара русского происхождения, запрет на традиционную одежду, крысы и бездомные в Париже, дождь. Захарова напомнила, что на открытии были перепутаны Северная и Южная Кореи, факел нес «рэпер-наркоман» Снуп Догг, а главным перфомансом стало «ЛГБТ-глумление над святым для христиан сюжетом – Тайной вечерей – последним ужином Христа», где «апостолов изображали трансвеститы».