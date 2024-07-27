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Журналист из Италии попросил убежища в России после церемонии открытия Олимпиады

Ведомости

Итальянский журналист и финансовый аналитик Анджело Джулиано, который приехал в Париж на церемонию открытия Олимпиады, попросил убежища в России. Об этом он заявил в соцсети X.

«Я прошу Россию предоставить мне убежище, я не хочу быть частью этого дерьмового шоу», – написал Джулиано, добавив, что президент Франции Эммануэль Макрон «унижает Францию».

Публикацию журналист сопроводил фотографией, на которой предположительно изображены мужчины в женских нарядах. Он пожаловался, что «секта ЛГБТ повсюду» (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), и назвал этот культ «проектом социальной инженерии», который призван «разрушить общество, семью и легализовать педофилию». По мнению Джулиано, движение ЛГБТ в значительной степени финансируется влиятельными НПО, связанными с ВЭФ. Журналист также рассказал, что на церемонии открытия сделали пародию на «Тайную вечерю», в которой также участвовали члены ЛГБТ.

Олимпийские игры проходят в столице Франции с 26 июля по 11 августа. Соревнования уже раскритиковала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала дном открытие Олимпийских игр, перечислив все «провалы», которые предшествовали церемонии, такие как задержание в качестве шпиона шеф-повара русского происхождения, запрет на традиционную одежду, крысы и бездомные в Париже, дождь. Захарова напомнила, что на открытии были перепутаны Северная и Южная Кореи, факел нес «рэпер-наркоман» Снуп Догг, а главным перфомансом стало «ЛГБТ-глумление над святым для христиан сюжетом – Тайной вечерей – последним ужином Христа», где «апостолов изображали трансвеститы».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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