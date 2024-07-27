Захарова назвала дном Сены открытие Олимпийских игр в Париже

В сообщении представитель дипведомства перечислила все «провалы», которые предшествовали церемонии открытия, такие как задержание в качестве шпиона шеф-повара русского происхождения, запрет на традиционную одежду, крысы и бездомные в Париже, дождь. Захарова напомнила, что на открытии были перепутаны Северная и Южная Кореи, факел нес «рэпер-наркоман» Снуп Догг, а главным перфомансом стало «ЛГБТ-глумление над святым для христиан сюжетом – Тайной вечерей – последним ужином Христа, где апостолов изображали трансвеститы» (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).