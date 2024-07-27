Захарова назвала дном Сены открытие Олимпийских игр в Париже
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дном открытие Олимпийских игр в Париже. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
В сообщении представитель дипведомства перечислила все «провалы», которые предшествовали церемонии открытия, такие как задержание в качестве шпиона шеф-повара русского происхождения, запрет на традиционную одежду, крысы и бездомные в Париже, дождь. Захарова напомнила, что на открытии были перепутаны Северная и Южная Кореи, факел нес «рэпер-наркоман» Снуп Догг, а главным перфомансом стало «ЛГБТ-глумление над святым для христиан сюжетом – Тайной вечерей – последним ужином Христа, где апостолов изображали трансвеститы» (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).
«Это не дно. Это дно Сены», – подытожила она.
Радиостанция Franceinfo сообщила, что часть зрителей покинули церемонию открытия Олимпиады до ее начала, несмотря на то что они долго стояли под дождем в очереди для проверки QR-кодов. Причиной стала невозможность увидеть саму церемонию из-за плохого обзора.
Олимпийские игры проходят в столице Франции с 26 июля по 11 августа.