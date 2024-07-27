Песков назвал отвратительными некоторые сцены церемонии открытия Олимпиады
Некоторые эпизоды церемонии открытия Олимпийских игр в Париже являются совершенно отвратительными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, Международный олимпийский комитет пошел по опасному пути, поскольку он согласовал эти элементы церемонии.
Песков подчеркнул, что речь идет об элементах, которые не только отвратительны, но и противоречат законодательству Российской Федерации, в этой связи то, что церемонию не транслировали в России, стало хорошим моментом.
«Это отвратительно, а главное – это запрещено по закону в нашей стране. Можно только радоваться, что наши зрители этого не видели», – добавил пресс-секретарь президента.
Олимпийские игры проходят в столице Франции с 26 июля по 11 августа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дном открытие Олимпийских игр, перечислив все «провалы», которые предшествовали церемонии, такие как задержание в качестве шпиона шеф-повара русского происхождения, запрет на традиционную одежду, крысы и бездомные в Париже. Захарова напомнила, что на открытии были перепутаны Северная и Южная Кореи, факел нес «рэпер-наркоман» Снуп Догг, а главным перфомансом стало «ЛГБТ-глумление над святым для христиан сюжетом – Тайной вечерей – последним ужином Христа», где «апостолов изображали трансвеститы» (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).