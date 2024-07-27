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Орбан связал церемонию открытия Олимпиады с отсутствием моральной основы у Запада

Ведомости

Некоторые сцены церемонии открытия Олимпиады в Париже показали, что у стран Запада больше нет общей моральной основы, заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан в рамках выступления в Бэиле-Тушнаде в Румынии.

«Запад думает, что национальные государства больше не существуют. Вследствие этого они отрицают, что существуют общие культура и строящаяся на ней общая мораль. Нет общей морали – если вы смотрели вчерашнее открытие Олимпийских игр, вы могли это видеть», – сказал Орбан (цитата по «РИА Новости»).

Сцену церемонии открытия, которая изображает глумление над христианством, поскольку представляет собой пародию на «Тайную вечерю» с участием трансвеститов, уже раскритиковал французский епископат. Там указали на неуместность насмешек над христианством и выразили поддержку христианам всего мира.

Церемонию открытия раскритиковали многие пользователи соцсетей, а также российские и иностранные политики и предприниматели. В частности, основатель Tesla Илон Маск охарактеризовал ее как неуважительную по отношению к христианству.

Олимпийские игры проходят в столице Франции с 26 июля по 11 августа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дном открытие Олимпийских игр, перечислив все «провалы», которые предшествовали церемонии, такие как задержание в качестве шпиона шеф-повара русского происхождения, запрет на традиционную одежду, крысы и бездомные в Париже. Захарова напомнила, что на открытии были перепутаны Северная и Южная Кореи, факел нес «рэпер-наркоман» Снуп Догг, а главным перфомансом стало «ЛГБТ-глумление над святым для христиан сюжетом – Тайной вечерей – последним ужином Христа», где «апостолов изображали трансвеститы».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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