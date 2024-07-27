Орбан связал церемонию открытия Олимпиады с отсутствием моральной основы у Запада
Некоторые сцены церемонии открытия Олимпиады в Париже показали, что у стран Запада больше нет общей моральной основы, заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан в рамках выступления в Бэиле-Тушнаде в Румынии.
«Запад думает, что национальные государства больше не существуют. Вследствие этого они отрицают, что существуют общие культура и строящаяся на ней общая мораль. Нет общей морали – если вы смотрели вчерашнее открытие Олимпийских игр, вы могли это видеть», – сказал Орбан (цитата по «РИА Новости»).
Сцену церемонии открытия, которая изображает глумление над христианством, поскольку представляет собой пародию на «Тайную вечерю» с участием трансвеститов, уже раскритиковал французский епископат. Там указали на неуместность насмешек над христианством и выразили поддержку христианам всего мира.
Церемонию открытия раскритиковали многие пользователи соцсетей, а также российские и иностранные политики и предприниматели. В частности, основатель Tesla Илон Маск охарактеризовал ее как неуважительную по отношению к христианству.
Олимпийские игры проходят в столице Франции с 26 июля по 11 августа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дном открытие Олимпийских игр, перечислив все «провалы», которые предшествовали церемонии, такие как задержание в качестве шпиона шеф-повара русского происхождения, запрет на традиционную одежду, крысы и бездомные в Париже. Захарова напомнила, что на открытии были перепутаны Северная и Южная Кореи, факел нес «рэпер-наркоман» Снуп Догг, а главным перфомансом стало «ЛГБТ-глумление над святым для христиан сюжетом – Тайной вечерей – последним ужином Христа», где «апостолов изображали трансвеститы».