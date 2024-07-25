МОК: была одобрена только треть заявок на Игры от спортсменов из РФ и Белоруссии

С 26 июля по 11 августа в Париже состоится летняя Олимпиада. Российские спортсмены выступят на ней под нейтральным флагом. Комитет обозначил следующие критерии допуска: спортсмены должны представлять индивидуальные виды спорта, они не могут быть связаны с органами нацбезопасности и замечены в поддержке спецоперации на Украине, а также должны соответствовать антидопинговым требованиям.