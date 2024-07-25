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МОК: была одобрена только треть заявок на Игры от спортсменов из РФ и Белоруссии

Ведомости

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) одобрила меньше трети заявок от российских и белорусских спортсменов для участия в Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщила вице-президент МОК, глава комиссии Николь Хевертц, передает ТАСС.

«Если я не ошибаюсь, всего мы просмотрели около 187 досье», – отметила она.

Приглашение на Игры при этом получили только 60 атлетов из России и Белоруссии. Хевертц пояснила, что комиссия провела тщательную работу, чтобы отобрать спортсменов, которые «могли бы соответствовать критериям» исполкома МОК. В окончательной заявке осталось только 15 россиян и 17 белорусов.

С 26 июля по 11 августа в Париже состоится летняя Олимпиада. Российские спортсмены выступят на ней под нейтральным флагом. Комитет обозначил следующие критерии допуска: спортсмены должны представлять индивидуальные виды спорта, они не могут быть связаны с органами нацбезопасности и замечены в поддержке спецоперации на Украине, а также должны соответствовать антидопинговым требованиям.

В результате МОК допустил до соревнований 15 спортсменов из России: велогонщиков Тамару Дронову, Алену Иванченко, Глеба Сырицу, батутистку Анжелу Бладцеву, теннисистов Екатерину Александрову, Мирру Андрееву, Диану Шнайдер, Елену Веснину, Даниила Медведева, Романа Сафиуллина, Павла Котова, каноистов Захара Петрова, Алексея Коровашкова, Олесю Ромасенко, а также пловца Евгения Сомова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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