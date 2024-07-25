МОК: была одобрена только треть заявок на Игры от спортсменов из РФ и Белоруссии
Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) одобрила меньше трети заявок от российских и белорусских спортсменов для участия в Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщила вице-президент МОК, глава комиссии Николь Хевертц, передает ТАСС.
«Если я не ошибаюсь, всего мы просмотрели около 187 досье», – отметила она.
Приглашение на Игры при этом получили только 60 атлетов из России и Белоруссии. Хевертц пояснила, что комиссия провела тщательную работу, чтобы отобрать спортсменов, которые «могли бы соответствовать критериям» исполкома МОК. В окончательной заявке осталось только 15 россиян и 17 белорусов.
С 26 июля по 11 августа в Париже состоится летняя Олимпиада. Российские спортсмены выступят на ней под нейтральным флагом. Комитет обозначил следующие критерии допуска: спортсмены должны представлять индивидуальные виды спорта, они не могут быть связаны с органами нацбезопасности и замечены в поддержке спецоперации на Украине, а также должны соответствовать антидопинговым требованиям.
В результате МОК допустил до соревнований 15 спортсменов из России: велогонщиков Тамару Дронову, Алену Иванченко, Глеба Сырицу, батутистку Анжелу Бладцеву, теннисистов Екатерину Александрову, Мирру Андрееву, Диану Шнайдер, Елену Веснину, Даниила Медведева, Романа Сафиуллина, Павла Котова, каноистов Захара Петрова, Алексея Коровашкова, Олесю Ромасенко, а также пловца Евгения Сомова.