МИД призвал россиян проявлять повышенную бдительность на Олимпиаде в Париже

Она подчеркнула, что в случае каких-то происшествий российские дипломаты в Париже примут все необходимые меры для защиты прав и интересов россиян. При этом она порекомендовала соотечественникам «взвесить все за и против при принятии решения о поездке во Францию», так как российские дипломаты могут быть лишены возможности своевременно оказать консульскую помощь гражданам из-за действующих в отношении них ограничений на перемещения по Парижу.