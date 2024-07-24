МИД призвал россиян проявлять повышенную бдительность на Олимпиаде в Париже
Российским туристам, которые планируют отправиться в Париж во время проведения там Олимпийских игр, необходимо проявлять повышенную бдительность и осторожность, в том числе ввиду дискриминационного подхода организаторов соревнований к спортсменам, журналистам, болельщикам из России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
«Судя по последним высказываниям представителей французских властей, им постоянно мерещатся шпионы, агенты влияния Кремля, люди, которые хотят сорвать их чудесное олимпийское мероприятие. Все это, естественно, придумано, но мы же видим, что эта шпиономания набирает обороты и уже переходит в паранойю», – сказала Захарова.
По ее словам, российское министерство рассчитывает, что французская сторона обеспечит безопасные условия для всех гостей, болельщиков и туристов независимо от их гражданства.
«Следует иметь в виду, что в настоящее время во Франции существуют серьезные риски с точки зрения личной безопасности граждан – это высокий уровень террористической угрозы, неблагоприятная криминогенная обстановка, развернутая официальными властями страны масштабная русофобская кампания в СМИ», – добавила Захарова.
Она подчеркнула, что в случае каких-то происшествий российские дипломаты в Париже примут все необходимые меры для защиты прав и интересов россиян. При этом она порекомендовала соотечественникам «взвесить все за и против при принятии решения о поездке во Францию», так как российские дипломаты могут быть лишены возможности своевременно оказать консульскую помощь гражданам из-за действующих в отношении них ограничений на перемещения по Парижу.
22 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отказ властей Франции в аккредитации части российских журналистов на Олимпийские игры в Париже «из предосторожности» и из опасения потенциальных «шпионов». Он заявил, что решение неприемлемо и такой политизированный шаг прямо ущемляет свободу СМИ. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил в разговоре с ТАСС, что французские власти нарушают собственные постулаты о свободе слова, а также могут пытаться скрывать плохую подготовленность страны к соревнованиям.
Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 г. 18 июля Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список российских спортсменов, которые выступят на XXIII летних Олимпийских играх в Париже. В него вошли 15 человек, которые выступят в нейтральном статусе.