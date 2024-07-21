Захарова призвала Макрона искупаться в Сене

В мае президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что готов искупаться в реке Сена перед началом Олимпийских игр в Париже. Баху тогда задали вопрос о том, готов ли он искупаться в реке с мэром Парижа Анной Идальго и президентом Макроном. В июле МОК опубликовал список российских спортсменов, которые могут поехать на Олимпийские игры. В него вошли 15 человек, они будут выступать в нейтральном статусе.