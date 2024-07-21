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Захарова призвала Макрона искупаться в Сене

Ведомости

Ждать от Франции уважения к «правде, чести и законности» не приходится, пока ее президент Эммануэль Макрон не исполнит обещанного и не искупается в Сене. Таким образом официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что Париж не разрешил ряду российских журналистов освещать Олимпийские игры.

«Пока Макрон не исполнит обещанного и не искупается в Сене, уважения к правде, чести и законности от этого режима ждать нечего», – сказала Захарова изданию «Спорт-Экспресс».

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев 21 июля заявил в разговоре с ТАСС, что французские власти нарушают собственные постулаты о свободе слова, а также могут пытаться скрывать плохую подготовленность страны к соревнованиям. Так Соловьев прокомментировал слова главы МВД республики Жеральда Дарманена в интервью Le Journal du Dimanche, где он заявил, Франция отказала некоторым журналистам из России в праве освещать Олимпийские игры «из предосторожности» и из опасения потенциальных «шпионов».

В мае президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что готов искупаться в реке Сена перед началом Олимпийских игр в Париже. Баху тогда задали вопрос о том, готов ли он искупаться в реке с мэром Парижа Анной Идальго и президентом Макроном. В июле МОК опубликовал список российских спортсменов, которые могут поехать на Олимпийские игры. В него вошли 15 человек, они будут выступать в нейтральном статусе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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