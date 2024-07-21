Захарова призвала Макрона искупаться в Сене
Ждать от Франции уважения к «правде, чести и законности» не приходится, пока ее президент Эммануэль Макрон не исполнит обещанного и не искупается в Сене. Таким образом официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что Париж не разрешил ряду российских журналистов освещать Олимпийские игры.
«Пока Макрон не исполнит обещанного и не искупается в Сене, уважения к правде, чести и законности от этого режима ждать нечего», – сказала Захарова изданию «Спорт-Экспресс».
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев 21 июля заявил в разговоре с ТАСС, что французские власти нарушают собственные постулаты о свободе слова, а также могут пытаться скрывать плохую подготовленность страны к соревнованиям. Так Соловьев прокомментировал слова главы МВД республики Жеральда Дарманена в интервью Le Journal du Dimanche, где он заявил, Франция отказала некоторым журналистам из России в праве освещать Олимпийские игры «из предосторожности» и из опасения потенциальных «шпионов».
В мае президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что готов искупаться в реке Сена перед началом Олимпийских игр в Париже. Баху тогда задали вопрос о том, готов ли он искупаться в реке с мэром Парижа Анной Идальго и президентом Макроном. В июле МОК опубликовал список российских спортсменов, которые могут поехать на Олимпийские игры. В него вошли 15 человек, они будут выступать в нейтральном статусе.