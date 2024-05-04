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Глава МОК искупается в Сене перед Олимпиадой в Париже

Ведомости

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах готов искупаться в реке Сена перед началом Олимпийских игр в Париже. Об этом он сообщил в ходе круглого стола с журналистами.

Баху задали вопрос о том, готов ли он искупаться в Сене с мэром Парижа Анной Идальго и президентом Франции Эммануэлем Макроном. «Я еще не получил приглашение. Если я получу приглашение, я буду очень рад присоединиться к ним и надеюсь, что вода не будет слишком холодной», – ответил он (цитата по Radio Cadana).

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 г. 26 апреля в столице Греции на историческом беломраморном стадионе «Панатинаикос» состоялась церемония передачи олимпийского огня организаторам XXXIII летних Игр в Париже. Планируется, что огонь Олимпийских игр прибудет в Марсель к 8 мая. Встречать его могут прийти около 150 000 человек. 68-дневная эстафета по территории Франции завершится его зажжением на церемонии открытия Игр 26 июля. 

Спортсмены из России и Белоруссии были допущены до участия в нейтральном статусе. При этом не смогут принять участия в Играх атлеты, которые поддерживают спецоперацию на Украине, заключили контракт с российскими или белорусскими военными или органами нацбезопасности. России и Белоруссии будут запрещены демонстрация флагов, гимнов и любой другой символики двух стран.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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