Глава МОК искупается в Сене перед Олимпиадой в Париже

Баху задали вопрос о том, готов ли он искупаться в Сене с мэром Парижа Анной Идальго и президентом Франции Эммануэлем Макроном. «Я еще не получил приглашение. Если я получу приглашение, я буду очень рад присоединиться к ним и надеюсь, что вода не будет слишком холодной», – ответил он (цитата по Radio Cadana).