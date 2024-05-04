Глава МОК искупается в Сене перед Олимпиадой в Париже
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах готов искупаться в реке Сена перед началом Олимпийских игр в Париже. Об этом он сообщил в ходе круглого стола с журналистами.
Баху задали вопрос о том, готов ли он искупаться в Сене с мэром Парижа Анной Идальго и президентом Франции Эммануэлем Макроном. «Я еще не получил приглашение. Если я получу приглашение, я буду очень рад присоединиться к ним и надеюсь, что вода не будет слишком холодной», – ответил он (цитата по Radio Cadana).
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 г. 26 апреля в столице Греции на историческом беломраморном стадионе «Панатинаикос» состоялась церемония передачи олимпийского огня организаторам XXXIII летних Игр в Париже. Планируется, что огонь Олимпийских игр прибудет в Марсель к 8 мая. Встречать его могут прийти около 150 000 человек. 68-дневная эстафета по территории Франции завершится его зажжением на церемонии открытия Игр 26 июля.
Спортсмены из России и Белоруссии были допущены до участия в нейтральном статусе. При этом не смогут принять участия в Играх атлеты, которые поддерживают спецоперацию на Украине, заключили контракт с российскими или белорусскими военными или органами нацбезопасности. России и Белоруссии будут запрещены демонстрация флагов, гимнов и любой другой символики двух стран.