МОК утвердил окончательный список спортсменов РФ для участия в Олимпиаде
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список российских спортсменов, которые выступят на XXIII летних Олимпийских играх в Париже. В него вошли 15 человек, которые выступят в нейтральном статусе.
На Олимпиаде выступят велогонщики Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица, батутистка Анжела Бладцева, теннисисты Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Елена Веснина, Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, каноисты Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко, а также пловец Евгений Сомов.
В декабре 2023 г. МОК допустил россиян на Игры в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий. В Олимпиаде смогут принять участие только представители индивидуальных видов спорта. Тот или иной атлет не может быть связан с органами нацбезопасности и замечен в поддержке спецоперации на Украине. Также кандидат обязан соответствовать антидопинговым требованиям.