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МОК утвердил окончательный список спортсменов РФ для участия в Олимпиаде

Ведомости

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список российских спортсменов, которые выступят на  XXIII летних Олимпийских играх в Париже. В него вошли 15 человек, которые выступят в нейтральном статусе.

На Олимпиаде выступят велогонщики Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица, батутистка Анжела Бладцева, теннисисты Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Елена Веснина, Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, каноисты Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко, а также пловец Евгений Сомов.

В декабре 2023 г. МОК допустил россиян на Игры в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий. В Олимпиаде смогут принять участие только представители индивидуальных видов спорта. Тот или иной атлет не может быть связан с органами нацбезопасности и замечен в поддержке спецоперации на Украине. Также кандидат обязан соответствовать антидопинговым требованиям.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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