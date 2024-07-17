Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Мэр Парижа искупалась в Сене, чтобы подтвердить чистоту воды

Ведомости

Мэр Парижа Анна Идальго искупалась в Сене, чтобы удостоверить общественность в чистоте воды перед Олимпийскими играми. Об этом пишет Le Figaro.

Издание отмечает, что одетая в гидрокостюм мэр Парижа совершила несколько гребков в реке. Тони Эстангуэ, президент Олимпийского организационного комитета, и Марк Гийом, префект региона Оль-де-Франс, также окунулись в воду.

Le Figaro обращает внимание, что чистота Сены имеет решающее значение для организаторов Олимпийских игр. Они сделали реку символом игр, а ее очистку – одной из основ своей заявки на их проведение.

В Сену, как ожидается, прыгнут пловцы, участвующие в соревнованиях по триатлону, марафонскому плаванию и паратриатлону. За последние две недели местные и региональные власти объявили, что результаты бактериологических исследований воды в реке в целом положительные. Согласно последним двум пробам, взятым 26 июня и 4 июля неправительственной организацией Surfrider на олимпийской трассе, уровни E.Coli и энтерококков – двух бактерий, определяющих, разрешено ли купание, – соответствовали стандартам, установленным международными федерациями соответствующих видов спорта.

XXIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Представители МОК заявили, что Россию представят не более 55 спортсменов. На соответствие необходимым критериям россиян проверяла специальная комиссия МОК, состоявшая из трех человек. Всего в числе принявших приглашения МОК по состоянию на 16 июля значатся 15 атлетов из РФ. Из российских пловцов в Париже выступит только 25-летний Евгений Сомов, который тренируется и выступает в США: в мае он выполнил олимпийский норматив на дистанции 100 м брассом на соревнованиях Atlanta Classic.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных