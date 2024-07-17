Мэр Парижа искупалась в Сене, чтобы подтвердить чистоту воды

XXIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Представители МОК заявили, что Россию представят не более 55 спортсменов. На соответствие необходимым критериям россиян проверяла специальная комиссия МОК, состоявшая из трех человек. Всего в числе принявших приглашения МОК по состоянию на 16 июля значатся 15 атлетов из РФ. Из российских пловцов в Париже выступит только 25-летний Евгений Сомов, который тренируется и выступает в США: в мае он выполнил олимпийский норматив на дистанции 100 м брассом на соревнованиях Atlanta Classic.