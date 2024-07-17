Мэр Парижа искупалась в Сене, чтобы подтвердить чистоту воды
Мэр Парижа Анна Идальго искупалась в Сене, чтобы удостоверить общественность в чистоте воды перед Олимпийскими играми. Об этом пишет Le Figaro.
Издание отмечает, что одетая в гидрокостюм мэр Парижа совершила несколько гребков в реке. Тони Эстангуэ, президент Олимпийского организационного комитета, и Марк Гийом, префект региона Оль-де-Франс, также окунулись в воду.
Le Figaro обращает внимание, что чистота Сены имеет решающее значение для организаторов Олимпийских игр. Они сделали реку символом игр, а ее очистку – одной из основ своей заявки на их проведение.
В Сену, как ожидается, прыгнут пловцы, участвующие в соревнованиях по триатлону, марафонскому плаванию и паратриатлону. За последние две недели местные и региональные власти объявили, что результаты бактериологических исследований воды в реке в целом положительные. Согласно последним двум пробам, взятым 26 июня и 4 июля неправительственной организацией Surfrider на олимпийской трассе, уровни E.Coli и энтерококков – двух бактерий, определяющих, разрешено ли купание, – соответствовали стандартам, установленным международными федерациями соответствующих видов спорта.
XXIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Представители МОК заявили, что Россию представят не более 55 спортсменов. На соответствие необходимым критериям россиян проверяла специальная комиссия МОК, состоявшая из трех человек. Всего в числе принявших приглашения МОК по состоянию на 16 июля значатся 15 атлетов из РФ. Из российских пловцов в Париже выступит только 25-летний Евгений Сомов, который тренируется и выступает в США: в мае он выполнил олимпийский норматив на дистанции 100 м брассом на соревнованиях Atlanta Classic.