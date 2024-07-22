Песков назвал неприемлемым отказ Парижа пустить часть журналистов из РФ на Игры

«Мы считаем неприемлемыми такие решения. Мы считаем, что они ущемляют свободу СМИ – не косвенно, а напрямую. И безусловно нарушают все обязательства Франции, которые у нее есть, и перед ОБСЕ, и перед другими организациями», – отметил он.