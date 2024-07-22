Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Песков назвал неприемлемым отказ Парижа пустить часть журналистов из РФ на Игры

Ведомости

Отказ властей Франции в аккредитации части российских журналистов на Олимпийские игры в Париже неприемлем, такой политизированный шаг прямо ущемляет свободу СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы считаем неприемлемыми такие решения. Мы считаем, что они ущемляют свободу СМИ – не косвенно, а напрямую. И безусловно нарушают все обязательства Франции, которые у нее есть, и перед ОБСЕ, и перед другими организациями», – отметил он.

Песков подчеркнул, что Москва крайне негативно оценивает отказ Парижа в аккредитации российских журналистов. Он также призвал отреагировать на ситуацию правозащитные организации, которые «имеют отношение к обеспечению всех основ и правил свободы СМИ».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после новости о недопуске части российской прессы до Игр призвала президента Эммануэля Макрона исполнить свое обещание и искупаться в Сене. По ее мнению, пока этого не произойдет, ждать от Франции уважения к «правде, чести и законности» не приходится.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен в интервью Le Journal du Dimanche заявил, что Париж отказал некоторым журналистам из России в праве освещать Олимпийские игры «из предосторожности» и опасения потенциальных «шпионов». В частности, аккредитацию не получили пятеро сотрудников «РИА Новости» и один журналист «Известий».

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных