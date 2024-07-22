Песков назвал неприемлемым отказ Парижа пустить часть журналистов из РФ на Игры
Отказ властей Франции в аккредитации части российских журналистов на Олимпийские игры в Париже неприемлем, такой политизированный шаг прямо ущемляет свободу СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы считаем неприемлемыми такие решения. Мы считаем, что они ущемляют свободу СМИ – не косвенно, а напрямую. И безусловно нарушают все обязательства Франции, которые у нее есть, и перед ОБСЕ, и перед другими организациями», – отметил он.
Песков подчеркнул, что Москва крайне негативно оценивает отказ Парижа в аккредитации российских журналистов. Он также призвал отреагировать на ситуацию правозащитные организации, которые «имеют отношение к обеспечению всех основ и правил свободы СМИ».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после новости о недопуске части российской прессы до Игр призвала президента Эммануэля Макрона исполнить свое обещание и искупаться в Сене. По ее мнению, пока этого не произойдет, ждать от Франции уважения к «правде, чести и законности» не приходится.
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен в интервью Le Journal du Dimanche заявил, что Париж отказал некоторым журналистам из России в праве освещать Олимпийские игры «из предосторожности» и опасения потенциальных «шпионов». В частности, аккредитацию не получили пятеро сотрудников «РИА Новости» и один журналист «Известий».