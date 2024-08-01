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Дума рассмотрит закон о выходе РФ из Международного совета по исследованию моря

Ведомости

Правительство России внесло на рассмотрение Госдумой закон о денонсации конвенции о Международном Совете по исследованию моря (ICES), следует из электронной базы нижней палаты.

«30 марта 2022 г. в нарушение положений конвенции Советом было принято решение о приостановлении участия Российской Федерации в деятельности Совета. Несмотря на неоднократные обращения Российской Стороны неправомерное решение до настоящего времени не отменено», – говорится в пояснительной записке.

Конвенция о Международном Совете по исследованию моря была подписана в Копенгагене 12 сентября 1964 г. и вступила в силу 22 июля 1968 г. В Совет входят 20 стран: Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Российская Федерация, Испания, Швеция, Великобритания и США. СССР стал участником конвенции 30 сентября 1965 г. на основании указа «О ратификации конвенции о Международном совете по исследованию моря».

Международный Совет ежегодно предоставляет научные рекомендации насчет эксплуатации запасов водных биологических ресурсов для их устойчивого использования и сохранения, защиты уязвимых экосистем и других вопросов. Район компетенции Совета – Атлантический океан и прилегающие к нему моря.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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