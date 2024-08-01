Дума рассмотрит закон о выходе РФ из Международного совета по исследованию моря

Конвенция о Международном Совете по исследованию моря была подписана в Копенгагене 12 сентября 1964 г. и вступила в силу 22 июля 1968 г. В Совет входят 20 стран: Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Российская Федерация, Испания, Швеция, Великобритания и США. СССР стал участником конвенции 30 сентября 1965 г. на основании указа «О ратификации конвенции о Международном совете по исследованию моря».