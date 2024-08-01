Ливан пожаловался в Совет безопасности ООН на удары Израиля по пригороду Бейрута
Представительство Ливана в Нью-Йорке направило жалобу в Совет безопасности ООН и генсеку ООН Антониу Гутерришу после ударов Израиля по южному пригороду Бейрута 30 июля. Об этом говорится в заявлении ливанского МИДа, опубликованном в соцсети X.
«На основании поручений [исполняющего обязанности] министра иностранных дел и миграции [Ливана] Абдаллы Бу Хабиба постоянное представительство Ливана в Нью-Йорке направило сегодня жалобу в Совет Безопасности и генеральному секретарю ООН в связи с недавним актом агрессии Израиля против южного пригорода Бейрута», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
В результате израильского удара по Бейруту погиб один из командиров вооруженных формирований «Хезболлы» Фуад Шукер. Власти Израиля утверждали, что он якобы ответственен за ракетный удар по друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах 27 июля, в результате которого погибли 12 человек.
На следующий день Израиль ударил по резиденции главы политбюро «Хамаса» Исмаила Хании в Тегеране, который прибыл в Иран для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В результате атаки он погиб. Движение «Хамас» возложило ответственность за убийство на Израиль и назвало случившееся терактом.
Пезешкиан пообещал заставить пожалеть «террористов-оккупантов», виновных в гибели Хании. По данным The New York Times, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю. 1 августа Financial Times со ссылкой на источники сообщала о срочных переговорах дипломатов США и Евросоюза на тему предотвращения угрозы полномасштабной войны на Ближнем Востоке после того, как Израиль нанес удары по лидерам шиитского движения «Хезболла» и «Хамаса» в Ливане и Иране.
В этот же день Politico писало, что американские власти настаивают на переговорах о прекращении огня в Газе, потому что у них нет «плана Б» на случай более масштабного конфликта на Ближнем Востоке.