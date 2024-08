Ливан пожаловался в Совет безопасности ООН на удары Израиля по пригороду Бейрута

Пезешкиан пообещал заставить пожалеть «террористов-оккупантов», виновных в гибели Хании. По данным The New York Times, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю. 1 августа Financial Times со ссылкой на источники сообщала о срочных переговорах дипломатов США и Евросоюза на тему предотвращения угрозы полномасштабной войны на Ближнем Востоке после того, как Израиль нанес удары по лидерам шиитского движения «Хезболла» и «Хамаса» в Ливане и Иране.