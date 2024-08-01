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Ливан пожаловался в Совет безопасности ООН на удары Израиля по пригороду Бейрута

Ведомости

Представительство Ливана в Нью-Йорке направило жалобу в Совет безопасности ООН и генсеку ООН Антониу Гутерришу после ударов Израиля по южному пригороду Бейрута 30 июля. Об этом говорится в заявлении ливанского МИДа, опубликованном в соцсети X.

«На основании поручений [исполняющего обязанности] министра иностранных дел и миграции [Ливана] Абдаллы Бу Хабиба постоянное представительство Ливана в Нью-Йорке направило сегодня жалобу в Совет Безопасности и генеральному секретарю ООН в связи с недавним актом агрессии Израиля против южного пригорода Бейрута», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

В результате израильского удара по Бейруту погиб один из командиров вооруженных формирований «Хезболлы» Фуад Шукер. Власти Израиля утверждали, что он якобы ответственен за ракетный удар по друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах 27 июля, в результате которого погибли 12 человек.

На следующий день Израиль ударил по резиденции главы политбюро «Хамаса» Исмаила Хании в Тегеране, который прибыл в Иран для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В результате атаки он погиб. Движение «Хамас» возложило ответственность за убийство на Израиль и назвало случившееся терактом.

Пезешкиан пообещал заставить пожалеть «террористов-оккупантов», виновных в гибели Хании. По данным The New York Times, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю. 1 августа Financial Times со ссылкой на источники сообщала о срочных переговорах дипломатов США и Евросоюза на тему предотвращения угрозы полномасштабной войны на Ближнем Востоке после того, как Израиль нанес удары по лидерам шиитского движения «Хезболла» и «Хамаса» в Ливане и Иране.

В этот же день Politico писало, что американские власти настаивают на переговорах о прекращении огня в Газе, потому что у них нет «плана Б» на случай более масштабного конфликта на Ближнем Востоке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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