Politico: у США нет «плана Б» на случай расширения конфликта на Ближнем Востоке
Американские власти настаивают на переговорах о прекращении огня в Газе в связи с отсутствием «плана Б» на случай более масштабного конфликта на Ближнем Востоке, пишет Politico.
По данным издания, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин заявляли 31 июля, что их основное внимание сосредоточено на дипломатии между Израилем и группировкой «Хамас». Отмечается, что Блинкен считает ее «ключом к установлению спокойствия на других фронтах».
«Акцент команды Байдена на переговорах о прекращении огня в Газе подчеркивает, насколько США рассчитывают на эти переговоры как на стержень предотвращения более широкой региональной войны – и что у официальных лиц США, похоже, нет серьезного плана Б. Такие варианты, как убедить лидеров "Хамаса" сдаться и отправиться в изгнание, рассматривались, но на данный момент они не кажутся реалистичными», – говорится в материале.
Подчеркивается, что заявления официальных лиц США прозвучали после известий о гибели военного командира «Хезболлы» Фуада Шукера в Бейруте и главы политбюро «Хамаса» Исмаила Хании в Тегеране. Вместе с тем отмечено, что переговоры между Израилем и «Хамасом» в последние недели зашли в тупик, так как обе стороны потребовали новых уступок из-за отсутствия доверия друг к другу.
31 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал заставить пожалеть «террористов-оккупантов», виновных в гибели Хании. По данным The New York Times, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю. 1 августа Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что дипломаты США и Евросоюза проводят срочные переговоры по Ближнему Востоку, чтобы предотвратить угрозу полномасштабной войны в регионе после того, как Израиль нанес удары по лидерам шиитского движения «Хезболла» и «Хамаса» в Ливане и Иране.
Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». 1 августа сообщалось, что после обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 39 480 человек.