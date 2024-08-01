Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Politico: у США нет «плана Б» на случай расширения конфликта на Ближнем Востоке

Ведомости

Американские власти настаивают на переговорах о прекращении огня в Газе в связи с отсутствием «плана Б» на случай более масштабного конфликта на Ближнем Востоке, пишет Politico.

По данным издания, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин заявляли 31 июля, что их основное внимание сосредоточено на дипломатии между Израилем и группировкой «Хамас». Отмечается, что Блинкен считает ее «ключом к установлению спокойствия на других фронтах».

«Акцент команды Байдена на переговорах о прекращении огня в Газе подчеркивает, насколько США рассчитывают на эти переговоры как на стержень предотвращения более широкой региональной войны – и что у официальных лиц США, похоже, нет серьезного плана Б. Такие варианты, как убедить лидеров "Хамаса" сдаться и отправиться в изгнание, рассматривались, но на данный момент они не кажутся реалистичными», – говорится в материале.

Подчеркивается, что заявления официальных лиц США прозвучали после известий о гибели военного командира «Хезболлы» Фуада Шукера в Бейруте и главы политбюро «Хамаса» Исмаила Хании в Тегеране. Вместе с тем отмечено, что переговоры между Израилем и «Хамасом» в последние недели зашли в тупик, так как обе стороны потребовали новых уступок из-за отсутствия доверия друг к другу.

31 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал заставить пожалеть «террористов-оккупантов», виновных в гибели Хании. По данным The New York Times, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю. 1 августа Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что дипломаты США и Евросоюза проводят срочные переговоры по Ближнему Востоку, чтобы предотвратить угрозу полномасштабной войны в регионе после того, как Израиль нанес удары по лидерам шиитского движения «Хезболла» и «Хамаса» в Ливане и Иране.

Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». 1 августа сообщалось, что после обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 39 480 человек.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных