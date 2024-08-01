Politico: у США нет «плана Б» на случай расширения конфликта на Ближнем Востоке

«Акцент команды Байдена на переговорах о прекращении огня в Газе подчеркивает, насколько США рассчитывают на эти переговоры как на стержень предотвращения более широкой региональной войны – и что у официальных лиц США, похоже, нет серьезного плана Б. Такие варианты, как убедить лидеров "Хамаса" сдаться и отправиться в изгнание, рассматривались, но на данный момент они не кажутся реалистичными», – говорится в материале.