Захарова усомнилась в человечности президента ФРГ после его слов о Путине

В июне министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявления властей Германии о том, что единовременные выплаты блокадникам полагаются только жертвам холокоста еврейской национальности, отмечал, что современные немцы исходят из того, что они больше никому ничего не должны. По словам министра, Россия хочет, чтобы Германия была частью нормальной жизни всех стран мира и чтобы никогда больше ни с чьей земли не произрос нацизм.