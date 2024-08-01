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Захарова усомнилась в человечности президента ФРГ после его слов о Путине

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в том, что президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера можно назвать человеком после его высказывания о российском лидере Владимире Путине. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова привела реплику из речи Штайнмайера, который извинился перед поляками за преступления нацистов в годовщину Варшавского восстания, заявив о возвращении войны в Европу и о том, что Путин якобы «хочет уничтожить Украину и угрожает всем нам».

Дипломат напомнила, что президент ФРГ лично поощрял киевский режим к срыву минских соглашений и что его государство неоднократно финансово и политически спонсировало госперевороты на Украине.

«Это говорит человек, лично выступавший против выплат блокадникам Ленинграда не еврейской национальности компенсаций за геноцид мирного населения Северной столицы! <...> И это говорит человек, чья страна поставляет Зеленскому танки, в которых горят украинцы. И это говорит человек… а человек ли это говорит?» – написала она.

В июне министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявления властей Германии о том, что единовременные выплаты блокадникам полагаются только жертвам холокоста еврейской национальности, отмечал, что современные немцы исходят из того, что они больше никому ничего не должны. По словам министра, Россия хочет, чтобы Германия была частью нормальной жизни всех стран мира и чтобы никогда больше ни с чьей земли не произрос нацизм.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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