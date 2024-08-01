Захарова усомнилась в человечности президента ФРГ после его слов о Путине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в том, что президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера можно назвать человеком после его высказывания о российском лидере Владимире Путине. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Захарова привела реплику из речи Штайнмайера, который извинился перед поляками за преступления нацистов в годовщину Варшавского восстания, заявив о возвращении войны в Европу и о том, что Путин якобы «хочет уничтожить Украину и угрожает всем нам».
Дипломат напомнила, что президент ФРГ лично поощрял киевский режим к срыву минских соглашений и что его государство неоднократно финансово и политически спонсировало госперевороты на Украине.
«Это говорит человек, лично выступавший против выплат блокадникам Ленинграда не еврейской национальности компенсаций за геноцид мирного населения Северной столицы! <...> И это говорит человек, чья страна поставляет Зеленскому танки, в которых горят украинцы. И это говорит человек… а человек ли это говорит?» – написала она.
В июне министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявления властей Германии о том, что единовременные выплаты блокадникам полагаются только жертвам холокоста еврейской национальности, отмечал, что современные немцы исходят из того, что они больше никому ничего не должны. По словам министра, Россия хочет, чтобы Германия была частью нормальной жизни всех стран мира и чтобы никогда больше ни с чьей земли не произрос нацизм.