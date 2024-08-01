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В США призвали готовиться к жизни в мире без ограничений на ядерные арсеналы

Ведомости

США должны быть готовы к сценарию, когда в мире не останется каких-либо ограничений на арсеналы ядерного оружия. С таким заявлением 1 августа выступил помощник министра обороны по космической политике Випин Наранг. 

«Мы должны подготовиться к миру, в котором ограничения на арсеналы ядерного оружия полностью исчезнут. Модернизация ядерного потенциала США сегодня, подготовка к будущим изменениям в позиционировании могут помочь побудить наших противников участвовать в дискуссиях по контролю над стратегическими вооружениями», – сказал Наранг по итогам дискуссий в одном из аналитических центров в Вашингтоне. 

По словам Наранга, на сегодняшний день ядерный потенциал США соответствует их целям. При этом теоретически количество развернутых боеголовок с ядерными зарядами может быть увеличено, если Россия, Китай или КНДР будут наращивать свои запасы вооружений. Кроме того, Наранг добавил, что США будут продолжать соблюдать договор СНВ-3. Он предполагает взаимное ограничение развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и ракет на тяжелых бомбардировщиках 700 единицами и 1550 единицами – для боезарядов на них. «Мы будем соблюдать [ограничения по СНВ-3], (...) пока мы будем видеть, что Россия продолжает делать это», – заверил представитель Пентагона. 

В июле 2024 г. Национальное агентство по ядерной безопасности США (NNSA) впервые за два года раскрыло данные о ядерном арсенале страны. Сообщалось, что на сентябрь 2023 г. США располагали 3748 ядерными боеголовками, предназначенными для оснащения стратегических сил.

В 2023 г. Россия приостановила выполнения договора СНВ-3. Президент России Владимир Путин говорил, что для возобновления взаимодействия в рамках соглашения российской стороне необходимо понимать, как именно будут учитывать совокупный ядерный арсенал НАТО.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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