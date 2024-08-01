В США призвали готовиться к жизни в мире без ограничений на ядерные арсеналы

По словам Наранга, на сегодняшний день ядерный потенциал США соответствует их целям. При этом теоретически количество развернутых боеголовок с ядерными зарядами может быть увеличено, если Россия, Китай или КНДР будут наращивать свои запасы вооружений. Кроме того, Наранг добавил, что США будут продолжать соблюдать договор СНВ-3. Он предполагает взаимное ограничение развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и ракет на тяжелых бомбардировщиках 700 единицами и 1550 единицами – для боезарядов на них. «Мы будем соблюдать [ограничения по СНВ-3], (...) пока мы будем видеть, что Россия продолжает делать это», – заверил представитель Пентагона.