В США призвали готовиться к жизни в мире без ограничений на ядерные арсеналы
США должны быть готовы к сценарию, когда в мире не останется каких-либо ограничений на арсеналы ядерного оружия. С таким заявлением 1 августа выступил помощник министра обороны по космической политике Випин Наранг.
«Мы должны подготовиться к миру, в котором ограничения на арсеналы ядерного оружия полностью исчезнут. Модернизация ядерного потенциала США сегодня, подготовка к будущим изменениям в позиционировании могут помочь побудить наших противников участвовать в дискуссиях по контролю над стратегическими вооружениями», – сказал Наранг по итогам дискуссий в одном из аналитических центров в Вашингтоне.
По словам Наранга, на сегодняшний день ядерный потенциал США соответствует их целям. При этом теоретически количество развернутых боеголовок с ядерными зарядами может быть увеличено, если Россия, Китай или КНДР будут наращивать свои запасы вооружений. Кроме того, Наранг добавил, что США будут продолжать соблюдать договор СНВ-3. Он предполагает взаимное ограничение развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и ракет на тяжелых бомбардировщиках 700 единицами и 1550 единицами – для боезарядов на них. «Мы будем соблюдать [ограничения по СНВ-3], (...) пока мы будем видеть, что Россия продолжает делать это», – заверил представитель Пентагона.
В июле 2024 г. Национальное агентство по ядерной безопасности США (NNSA) впервые за два года раскрыло данные о ядерном арсенале страны. Сообщалось, что на сентябрь 2023 г. США располагали 3748 ядерными боеголовками, предназначенными для оснащения стратегических сил.
В 2023 г. Россия приостановила выполнения договора СНВ-3. Президент России Владимир Путин говорил, что для возобновления взаимодействия в рамках соглашения российской стороне необходимо понимать, как именно будут учитывать совокупный ядерный арсенал НАТО.