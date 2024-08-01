Байден не обсуждал с Путиным обмен заключенными

Байден сообщил, что «сегодняшний вечер очень хорош», так как в США возвращаются трое граждан: морпех Пол Уилан, редактор радиостанции «Радио Свобода» (признана в РФ иноагентом) Алсу Курмашева, журналист WSJ Эван Гершкович и один держатель «зеленой карты» Владимир Кара-Мурза (признан иноагентом), у которого жена – гражданка США. Байден поблагодарил страны за содействие в переговорах и подготовку обмена. Отвечая на вопросы прессы, Байден заявил, что с Путиным по вопросу пленных не контактировал и не собирается контактировать.