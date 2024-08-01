Байден не обсуждал с Путиным обмен заключенными
Президент США Джо Байден не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным обмен заключенных, и не собирается контактировать по этому вопросу. Об этом американский лидер заявил в ходе пресс-подхода.
Байден сообщил, что «сегодняшний вечер очень хорош», так как в США возвращаются трое граждан: морпех Пол Уилан, редактор радиостанции «Радио Свобода» (признана в РФ иноагентом) Алсу Курмашева, журналист WSJ Эван Гершкович и один держатель «зеленой карты» Владимир Кара-Мурза (признан иноагентом), у которого жена – гражданка США. Байден поблагодарил страны за содействие в переговорах и подготовку обмена. Отвечая на вопросы прессы, Байден заявил, что с Путиным по вопросу пленных не контактировал и не собирается контактировать.
Байден рассказал, что общался с лидерами других стран по поводу обмена, в частности, с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и канцлером германии Олафом Шольцем. Последний, как заявил Байден, не просил ничего взамен помощи США при обмене.
Также президенту США задали вопрос о его отношении к словам Дональда Трампа о том, что он мог бы совершить подобную сделку, не предлагая российской стороне ничего взамен.
«Тогда почему он этого не сделал, когда был президентом?», – ответил Байден.
В ходе встречи с журналистами, Байден объявил, что сегодня «большой день», так как дочери освобожденной Курмашевой – Мириам – исполняется 13 лет. Байден спел поздравительную песню, пожелал счастливого дня рождения и отметил, что Мириам сможет провести праздник с матерью.