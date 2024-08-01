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Байден не обсуждал с Путиным обмен заключенными

Ведомости

Президент США Джо Байден не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным обмен заключенных, и не собирается контактировать по этому вопросу. Об этом американский лидер заявил в ходе пресс-подхода.

Байден сообщил, что «сегодняшний вечер очень хорош», так как в США возвращаются трое граждан: морпех Пол Уилан, редактор радиостанции «Радио Свобода» (признана в РФ иноагентом) Алсу Курмашева, журналист WSJ Эван Гершкович и один держатель «зеленой карты» Владимир Кара-Мурза (признан иноагентом), у которого жена – гражданка США. Байден поблагодарил страны за содействие в переговорах и подготовку обмена. Отвечая на вопросы прессы, Байден заявил, что с Путиным по вопросу пленных не контактировал и не собирается контактировать.

Байден рассказал, что общался с лидерами других стран по поводу обмена, в частности, с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и канцлером германии Олафом Шольцем. Последний, как заявил Байден, не просил ничего взамен помощи США при обмене.

Также президенту США задали вопрос о его отношении к словам Дональда Трампа о том, что он мог бы совершить подобную сделку, не предлагая российской стороне ничего взамен.

«Тогда почему он этого не сделал, когда был президентом?», – ответил Байден.

В ходе встречи с журналистами, Байден объявил, что сегодня «большой день», так как дочери освобожденной Курмашевой – Мириам – исполняется 13 лет. Байден спел поздравительную песню, пожелал счастливого дня рождения и отметил, что Мириам сможет провести праздник с матерью.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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