Самолет с освобожденными в результате обмена россиянами сел в Москве

1 августа в Анкаре прошел большой обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. В Белом доме официально подтвердили обмен заключенными. В общей сложности США договорились об освобождении 16 человек из России, в том числе пятерых граждан Германии и семерых россиян. Центр общественных связей ФСБ сообщал, что в Россию были возвращены восемь человек и двое несовершеннолетних.