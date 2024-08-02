Шольц: сделка об обмене заключенными далась Германии нелегко
Сделка об обмене заключенных, по результатам которой освободился ранее осужденный в ФРГ россиянин Вадим Красиков, далась Германии нелегко, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Это трудное решение было принято совместно с заинтересованными ведомствами и коалицией после тщательных консультаций и размышлений. Это было осуществлено благодаря решению федерального прокурора воздержаться от исполнения приговора и последующей депортации», – заявил Шольц (цитата по ТАСС).
Высший суд Берлина в декабре 2021 г. признал россиянина виновным в убийстве гражданина Грузии приговорил россиянина к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии, чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Как установидло следствие, Красиков убил Хангошвили в парке 23 августа 2019 г., подъехав к жертве на велосипеде и сделав два выстрела.
О возможном обмене Красикова президент РФ упоминал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Сидит в одной стране, стране – союзнике Соединенных Штатов, человек, который из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита», – описывал Путин.