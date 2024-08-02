Шольц: сделка об обмене заключенными далась Германии нелегко

Высший суд Берлина в декабре 2021 г. признал россиянина виновным в убийстве гражданина Грузии приговорил россиянина к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии, чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Как установидло следствие, Красиков убил Хангошвили в парке 23 августа 2019 г., подъехав к жертве на велосипеде и сделав два выстрела.