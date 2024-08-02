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В ЕК потребовали разъяснений от Венгрии по упрощенному въезду для россиян

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) потребовала от Венгрии разъяснений по поводу разрешения россиянам и белорусам въезжать в страну по упрощенной схеме. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон в X.

«Сегодня в письме я прошу венгерское правительство представить разъяснения. Если их схема беспрепятственного доступа представляет опасность, мы будем действовать», – написала она.

По словам Юханссон, Россия представляет «угрозу безопасности» для ЕС, поэтому странам следует проявлять «большую, а не меньшую бдительность». Она добавила, что упрощенный въезд якобы может предоставить беспрепятственный доступ в ЕС «потенциальным российским шпионам». 

По словам Юханссон, Россия представляет «угрозу безопасности» для ЕС, поэтому странам следует проявлять «большую, а не меньшую бдительность». Она добавила, что упрощенный въезд якобы может предоставить беспрепятственный доступ в ЕС «потенциальным российским шпионам». 

В письме еврокомиссар выразила обеспокоенность из-за распространения программы «Национальная карта» на граждан России и Белоруссии. Подобные решения должны быть «тщательно взвешены», чтобы «не подвергать риску целостность» объединения, отметила она. Юханссон потребовала от Венгрии ответить на ряд вопросов по теме не позднее 19 августа, после чего ЕК сможет решить, несет ли угрозу смягчение визового режима для граждан РФ и Белоруссии.

В июле стало известно, что Венгрия распространила действие программы «Национальная карта» на граждан России и Белоруссии. Она дает возможность въезжать в страну по упрощенной схеме, получить работу, перевезти семью, а по прошествии двух лет получить вид на жительство (ВНЖ). Кроме того, держатели «национальной карты» могут перемещаться по ЕС без дополнительных проверок безопасности.

Financial Times писала, что визовые ограничения были смягчены на фоне планов Будапешта построить атомную электростанцию с использованием российских технологий. Венгерские власти ожидают прибытия около 65 000 рабочих.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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