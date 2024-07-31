Что изменит решение Венгрии по упрощенному въезду россиянам

Болгарская лазейка

В марте 2024 г. Болгария частично вступила в шенгенскую зону, обладатели ее ВНЖ получили право въезжать в любую страну ЕС. И хотя власти ужесточили миграционные нормы для россиян, они не закрыли возможность получить ВНЖ, открыв торговые представительства и филиалы компаний. Об этом рассказал «Ведомостям» источник, работающий в Болгарии.

По его словам, россияне могут подать заявку на ВНЖ после регистрации юрлица в болгарской торговой палате. «ВНЖ дается на 11 месяцев и может продлеваться, пока юрлицо есть в реестре палаты. Обладатели болгарского удостоверения имеют право запросить постоянный ВНЖ через пять лет проживания в республике», – добавил собеседник издания.

Правила, по словам источника, распространяются и на россиян пожилого возраста, купивших недвижимость в Болгарии. «Но из-за украинского кризиса им стало сложнее открывать счета в банках, а миграционные власти могут отказать в выдаче визы D (промежуточная виза для получения ВНЖ)», – отметил он.