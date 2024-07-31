Что изменит решение Венгрии по упрощенному въезду россиянам

Что изменит решение Венгрии по упрощенному въезду россиянамВ ЕС это назвали «лазейкой для шпионов» и хотят «проверить»
Правительство Венгрии распространило действие программы «национальная карта» на граждан России и Белоруссии. Она дает возможность въезжать в страну по упрощенной схеме, получить работу, перевезти семью, а по прошествии двух лет – вид на жительство (ВНЖ). Кроме того, держатели «национальной карты» могут перемещаться в Европейском союзе (ЕС) без дополнительных проверок безопасности.
Соответствующий документ был опубликован в официальном «Венгерском вестнике» еще 8 июля – спустя три дня после визита премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву с его «мирной миссией» по Украине. Сам Орбан 27 июля аргументировал такое решение тем, «что строительство АЭС [«Пакш-2»] по российской технологии требует рабочей силы» (цитата по Portfolio.hu).
Публично решение Будапешта стало широко обсуждаться лишь 30 июля благодаря критике официальными лицами ЕС. После начала боевых действий на Украине ЕС отказался от соглашения об упрощении визового режима с Россией и запретил полеты российских авиакомпаний. Ряд стран сообщества, включая государства Прибалтики, Скандинавии и Восточной Европы, запретили или ограничили россиянам въезд.
Что изменилось
Согласно тексту вступившего в силу 8 июля постановления венгерского правительства, граждане России и Белоруссии дополнили список стран, граждане которых могут трудоустроиться по «национальной карте». Ранее туда входили Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Украина и Черногория. Национальная карта выдается иностранцам для работы на третье лицо и под его руководством, включая аренду трудового персонала, а также работы в качестве руководителя или учредителя юрлица в Венгрии.
Как пояснила «Ведомостям» венгерский адвокат Анна Бёрёцки, для получения национальной карты необходимы документы, подтверждающие наличие места проживания (договор аренды) и медстраховки на срок проживания, а также материальное состояние за год до подачи документов (при первом получении выписка выдается банком страны гражданства).
«Денежные средства с учетом заработной платы должны покрывать расходы, включая дорогу из Венгрии в страну гражданства по окончании срока действия документа», – объясняет Бёрёцки.
По ее словам, до 8 июля при трудоустройстве россиян венгерскому работодателю нужно было получить разрешение (квоту). Оно выдавалось лишь при невозможности найти аналогичные кадры на рынке труда страны или ЕС. «Теперь россияне любой специальности могут устраиваться на работу в Венгрии без получения квоты», – подчеркивает Бёрёцки.
Она добавляет, что нововведение означает минимизацию риска отказа в открытии банковского счета в Венгрии при трудоустройстве и подтверждении дохода. По словам Бёрёцки, последние полгода многие венгерские банки отказывали россиянам в открытии счета, «мотивируя это внутренними правилами безопасности». Вторым важным плюсом нововведений стала возможность получения ВНЖ для членов семьи работающих в Венгрии россиян, добавила Бёрёцки.
Нацкарта на юрлицо
Для подачи документов на национальную карту через консульство Венгрии на основании статуса учредителя или руководителя венгерского юрлица его сначала нужно дистанционно открыть (зарегистрировать или перерегистрировать) или купить, поясняет Бёрёцки. По ее словам, гражданин России должен быть учредителем и/или руководителем, представителем (это регистрируется в уставных документах и реестре) и вести деятельность в этом юрлице на основании трудового договора (недостаточно просто вложить деньги и быть учредителем).
«Национальная карта» – не единственный способ для иностранцев переехать в Венгрию. 1 июля была запущена обновленная программа «золотых виз» – Guest Investor Program. Она позволяет гражданам третьих стран получить ВНЖ на 10 лет с возможностью продления. Инвестор может либо приобрести паи в фонде на сумму от 250 000 евро, либо купить недвижимость от 500 000 евро или пожертвовать от 1 млн евро высшему учебному заведению.
Как отметил в разговоре с «Ведомостями» эксперт Astons по гражданству и ВНЖ в обмен на инвестиции Игорь Немцов, наблюдается рост спроса и интереса к обновленной венгерской программе. Но, по его словам, пока самые интересные опции – недвижимость и фонды – недоступны к участию. «Мы ждем от правительства Венгрии список квалифицированных фондов. Жилье можно будет приобретать с 1 января 2025 г.», – пояснил Немцов.
При этом, по его словам, венгерская «золотая виза» появилась в то время, когда подобные программы в Европе, напротив, завершают (например, в Испании) или существенно увеличивают порог инвестиций, как в Греции. «Ожидается, что россияне смогут принимать в программе участие, хотя пока власти Венгрии не давали комментариев», – говорит Немцов.
ЕС против
Еврокомиссия (ЕК) уже запросила у Будапешта разъяснения для проверки программы «национальная карта» на предмет соответствия нормам ЕС. «Россия – угроза безопасности ЕС, члены союза должны принимать все меры, чтобы обеспечить безопасность ЕС и шенгенского пространства», – заявила 30 июля на брифинге представитель ЕК Анита Хиппер.
Публично осудил решение Будапешта, когда Москва «делает все возможное, чтобы ослабить Европу посредством гибридных атак», в интервью RND евродепутат от партии зеленых Сергей Лагодинский. Financial Times 30 июля процитировала письмо председателя крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии Манфреда Вебера, призвавшего лидеров ЕС принять срочные контрмеры для «защиты целостности шенгенской зоны». По словам Вебера, действия Венгрии могут «создать серьезные лазейки для шпионской деятельности» Москвы.
«Ведомости» направили запрос в посольство Венгрии в Москве о реакции на критику со стороны европейских депутатов и чиновников.
Болгарская лазейка
В марте 2024 г. Болгария частично вступила в шенгенскую зону, обладатели ее ВНЖ получили право въезжать в любую страну ЕС. И хотя власти ужесточили миграционные нормы для россиян, они не закрыли возможность получить ВНЖ, открыв торговые представительства и филиалы компаний. Об этом рассказал «Ведомостям» источник, работающий в Болгарии.
По его словам, россияне могут подать заявку на ВНЖ после регистрации юрлица в болгарской торговой палате. «ВНЖ дается на 11 месяцев и может продлеваться, пока юрлицо есть в реестре палаты. Обладатели болгарского удостоверения имеют право запросить постоянный ВНЖ через пять лет проживания в республике», – добавил собеседник издания.
Правила, по словам источника, распространяются и на россиян пожилого возраста, купивших недвижимость в Болгарии. «Но из-за украинского кризиса им стало сложнее открывать счета в банках, а миграционные власти могут отказать в выдаче визы D (промежуточная виза для получения ВНЖ)», – отметил он.
По договору о ЕС миграционная политика многоуровневая, но главным образом это предмет ведения стран-членов и «каких-то жестко обязывающих норм, несоблюдение которых Венгрии можно предъявить, нет», отмечает партнер юрфирмы BGP Litigation Сергей Гландин. Такие же аргументы приводил и Орбан. «Что же касается темы «шпионов», то это раздел 5 главы 2 договора по общей внешней политике безопасности. Для санкций тут требуется единогласное одобрение всех членов сообщества», – пояснил Гландин.
ЕК может инициировать расследование соблюдения Шенгенского соглашения – а именно его п. 1 ст. 9, по которому «договаривающиеся стороны обязуются проводить общую политику по вопросам, относящимся к передвижению лиц».
«Еврочиновники могут предъявить Будапешту и нарушение п. 2 этой же ст. 2, где для граждан третьих стран действует общий визовый режим, который может быть изменен только при общем согласии всех подписантов Шенгенского соглашения», – считает юрист.
Решение Венгрии – попытка в русле общего курса Орбана по России и Украине показать оппозиционный Брюсселю вариант миграционной политики, фокусирующейся на привлечении квалифицированных специалистов, включая строительство АЭС «Пакш-2», говорит научный сотрудник ИМИ МГИМО Артем Соколов. Эту попытку власти и элиты ЕС будут стремиться дезавуировать или отменить, добавил он.
Но главным препятствием для россиян остается отсутствие прямого авиасообщения. «Поэтому возмущение Брюсселя и страх потока российских граждан через Венгрию в ЕС – сильное преувеличение. Это скорее часть долгой дискуссии Брюсселя с Будапештом, чем отражение реальных фобий», – заключил эксперт.