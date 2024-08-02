Медведев назвал лицемерием планы Молдавии признать послевоенный голод геноцидом
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал лицемерием планы Молдавии признать послевоенный голод геноцидом. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице во «В контакте».
«В его представлении [спикера парламента страны Игоря Гросу] голод в Молдавии в 1946–1947 гг. следует признать ни много ни мало геноцидом по аналогии с голодомором в 1932–1933 гг. в Украинской ССР. Каким же наглым лицемерным дураком надо быть, чтобы так издеваться над историей и здравым смыслом!» – написал Медведев.
Депутат парламента Молдавии Гросу сообщал, что сейчас в стране обсуждается вопрос признания послевоенного голода геноцидом. Он сравнил предложение с Украиной, когда в 2006 г. там признали геноцидом голод в 1932-1933 гг.
После Второй мировой войны в 1946-1947 гг. в Молдавии возник голод. Как отмечает «Коммерсантъ», его усугубили засуха, дефицит рабочих рук и неэффективная продовольственная политика. По разным оценкам, в то время погибли до 1,5 млн человек.