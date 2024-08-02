Медведев назвал лицемерием планы Молдавии признать послевоенный голод геноцидом

«В его представлении [спикера парламента страны Игоря Гросу] голод в Молдавии в 1946–1947 гг. следует признать ни много ни мало геноцидом по аналогии с голодомором в 1932–1933 гг. в Украинской ССР. Каким же наглым лицемерным дураком надо быть, чтобы так издеваться над историей и здравым смыслом!» – написал Медведев.