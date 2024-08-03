Бербок назвала деликатной дилеммой обмен заключенными с Россией
Обмен заключенными между Россией, Белоруссией и западными странами стал «очень деликатной дилеммой», заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Ее слова приводит Tagesschau.
Никто в федеральном правительстве, как отметила Бербок, не принял легко решение об освобождении осужденного за убийство россиянина Вадима Красикова. Глава МВД Германии Нэнси Фезер также назвала обмен трудным решением, а министр обороны Борис Писториус охарактеризовал произошедшее как «успех переговоров», отмечает издание. Для Германии, как пояснил он, «свобода и жизнь заключенных в РФ и Белоруссии имеют решающее значение», чтобы принять решение об освобождении осужденного за убийство.
1 августа в Анкаре состоялся крупнейший обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. РФ освободила 16 человек, включая пятерых граждан ФРГ, семерых россиян, троих граждан США и одного держателя грин-карты. Среди них – общественный деятель и журналист Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом), американский журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, политик Илья Яшин (признан в РФ иноагентом), экс-координаторы штабов Алексея Навального (признаны экстремистской организацией) Лилия Чанышева, Ксения Фадеева и Вадим Останин, а также экс-председатель «Мемориала» (организация признана в РФ иноагентом, ликвидирована) Олег Орлов (признан в РФ иноагентом).
В Россию в рамках обмена вернулись восемь граждан: Артем и Анна Дульцевы (осуждены в Словении за шпионаж), Вадим Красиков (получил пожизненный срок в Германии за убийство), основатель IT-компании M13 Владислав Клюшин (осужден в США за кибермошенничество), Вадим Конощенок (обвинялся в США в незаконной закупке электроники для ВПК РФ), Михаил Микушин (был арестован в Норвегии по делу о шпионаже), Павел Рубцов (был арестован в Польше по делу о шпионаже) и сын депутата Роман Селезнев (осужден в США за кибермошенничество).