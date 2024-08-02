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Шольц назвал трогательной встречу с освобожденными заключенными из России

Ведомости

Встреча с освобожденными заключенными из России произвела на канцлера Германии Олафа Шольца трогательное впечатление, в чем он признался позже, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Политик также заявил, что убедился в правильности решения об обмене осужденных.

«Это было очень трогательно», – цитирует Шольца издание.

СМИ также напомнило, что ранее канцлер называл обмен заключенными с Россией и Белоруссией трудным решением, особенно в свете освобождения россиянина Вадима Красикова, которого в Германии осудили на пожизненный срок за убийство. Но после встречи с бывшими арестантами из России Шольц назвал обмен правильным поступком.

«Если у вас были какие-то сомнения на этот счет, то вы теряете их после разговора с теми, кто сейчас находится на свободе», – сказал канцлер.

1 августа в Анкаре состоялся крупнейший обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. РФ освободила 16 человек, включая пятерых граждан ФРГ, семерых россиян, троих граждан США и одного держателя грин-карты. Среди них – общественный деятель и журналист Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом), американский журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, политик Илья Яшин (признан в РФ иноагентом), экс-координаторы штабов Алексея Навального – Лилия Чанышева, Ксения Фадеева и Вадим Останин, а также экс-председатель «Мемориала» (организация признана в РФ иноагентом, ликвидирована) Олег Орлов (признан в РФ иноагентом).

В Россию в рамках обмена вернулись восемь граждан: Артем и Анна Дульцевы (осуждены в Словении за шпионаж), Вадим Красиков (получил пожизненный срок в Германии за убийство), основатель IT-компании M13 Владислав Клюшин (осужден в США за кибермошенничество), Вадим Конощенок (обвинялся в США в незаконной закупке электроники для ВПК РФ), Михаил Микушин (был арестован в Норвегии по делу о шпионаже), Павел Рубцов (был арестован в Польше по делу о шпионаже) и сын депутата Роман Селезнев (осужден в США за кибермошенничество).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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