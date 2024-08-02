Шольц назвал трогательной встречу с освобожденными заключенными из России
Встреча с освобожденными заключенными из России произвела на канцлера Германии Олафа Шольца трогательное впечатление, в чем он признался позже, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Политик также заявил, что убедился в правильности решения об обмене осужденных.
«Это было очень трогательно», – цитирует Шольца издание.
СМИ также напомнило, что ранее канцлер называл обмен заключенными с Россией и Белоруссией трудным решением, особенно в свете освобождения россиянина Вадима Красикова, которого в Германии осудили на пожизненный срок за убийство. Но после встречи с бывшими арестантами из России Шольц назвал обмен правильным поступком.
«Если у вас были какие-то сомнения на этот счет, то вы теряете их после разговора с теми, кто сейчас находится на свободе», – сказал канцлер.
1 августа в Анкаре состоялся крупнейший обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. РФ освободила 16 человек, включая пятерых граждан ФРГ, семерых россиян, троих граждан США и одного держателя грин-карты. Среди них – общественный деятель и журналист Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом), американский журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, политик Илья Яшин (признан в РФ иноагентом), экс-координаторы штабов Алексея Навального – Лилия Чанышева, Ксения Фадеева и Вадим Останин, а также экс-председатель «Мемориала» (организация признана в РФ иноагентом, ликвидирована) Олег Орлов (признан в РФ иноагентом).
В Россию в рамках обмена вернулись восемь граждан: Артем и Анна Дульцевы (осуждены в Словении за шпионаж), Вадим Красиков (получил пожизненный срок в Германии за убийство), основатель IT-компании M13 Владислав Клюшин (осужден в США за кибермошенничество), Вадим Конощенок (обвинялся в США в незаконной закупке электроники для ВПК РФ), Михаил Микушин (был арестован в Норвегии по делу о шпионаже), Павел Рубцов (был арестован в Польше по делу о шпионаже) и сын депутата Роман Селезнев (осужден в США за кибермошенничество).