WP: обмен заключенными с Россией заставил Украину насторожиться
Украина с опаской наблюдает за обменом заключенными между Россией и западными странами, это показывает, что стороны могут договориться, а для Киева есть угроза принуждения к компромиссу. Об этом пишет Washington Post (WP).
Украинские официальные лица, как отмечает WP, не принимали прямого участия в процессе обмена заключенными между Москвой и Западом, в котором были задействованы представители девяти стран.
Украинцы понимают, что их страна выживает за счет оружия и денег из-за рубежа, а в случае прекращения этой помощи республики «окажется в большой беде», пишет издание.
«По этой причине известие о соглашении по заключенным – результате месяцев кропотливых и сложных дипломатических переговоров между Москвой и Вашингтоном – вызвала настороженность некоторых украинцев», – говорится в публикации.
У Киева есть веские причины беспокоиться о принуждении к компромиссам, считают авторы статьи. WP напомнило о «невыгодных» минских соглашениях, подписать которые Украину «подтолкнули» лидеры Франции и Германии Франсуа Олланд и Ангела Меркель. В то же время один из чиновников усомнился в том, что западные чиновники, участвовавшие в обмене, могут пойти на какие-либо уступки относительно поддержки Украины.
«Переговоры происходят постоянно, в самые худшие моменты. И слава Богу, они происходят. Было бы хуже, если бы они не велись, а правительства просто переходили к ядерным ударам», – сказал он.
1 августа в Анкаре состоялся крупнейший обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. РФ освободила 16 человек, включая пятерых граждан ФРГ, семерых россиян, троих граждан США и одного держателя грин-карты. В Россию в рамках обмена вернулись восемь граждан.