WP: обмен заключенными с Россией заставил Украину насторожиться

У Киева есть веские причины беспокоиться о принуждении к компромиссам, считают авторы статьи. WP напомнило о «невыгодных» минских соглашениях, подписать которые Украину «подтолкнули» лидеры Франции и Германии Франсуа Олланд и Ангела Меркель. В то же время один из чиновников усомнился в том, что западные чиновники, участвовавшие в обмене, могут пойти на какие-либо уступки относительно поддержки Украины.