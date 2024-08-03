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WP: обмен заключенными с Россией заставил Украину насторожиться

Ведомости

Украина с опаской наблюдает за обменом заключенными между Россией и западными странами, это показывает, что стороны могут договориться, а для Киева есть угроза принуждения к компромиссу. Об этом пишет Washington Post (WP).

Украинские официальные лица, как отмечает WP, не принимали прямого участия в процессе обмена заключенными между Москвой и Западом, в котором были задействованы представители девяти стран.

Украинцы понимают, что их страна выживает за счет оружия и денег из-за рубежа, а в случае прекращения этой помощи республики «окажется в большой беде», пишет издание.

«По этой причине известие о соглашении по заключенным – результате месяцев кропотливых и сложных дипломатических переговоров между Москвой и Вашингтоном – вызвала настороженность некоторых украинцев», – говорится в публикации.

У Киева есть веские причины беспокоиться о принуждении к компромиссам, считают авторы статьи. WP напомнило о «невыгодных» минских соглашениях, подписать которые Украину «подтолкнули» лидеры Франции и Германии Франсуа Олланд и Ангела Меркель. В то же время один из чиновников усомнился в том, что западные чиновники, участвовавшие в обмене, могут пойти на какие-либо уступки относительно поддержки Украины.

«Переговоры происходят постоянно, в самые худшие моменты. И слава Богу, они происходят. Было бы хуже, если бы они не велись, а правительства просто переходили к ядерным ударам», – сказал он.

1 августа в Анкаре состоялся крупнейший обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. РФ освободила 16 человек, включая пятерых граждан ФРГ, семерых россиян, троих граждан США и одного держателя грин-карты. В Россию в рамках обмена вернулись восемь граждан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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