Что пишут западные СМИ об обмене заключенными

Что пишут западные СМИ об обмене заключеннымиНаблюдатели отмечают, что сделка стала результатом сложных переговоров
1 августа в турецкой Анкаре состоялся крупнейший обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. РФ освободила 16 человек. В их числе общественный деятель Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом, осужден в 2023 г. за госизмену, получил 25 лет лишения свободы), американский журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович (получил в 2024 г. 16 лет лишения свободы за шпионаж), политик Илья Яшин (признан в РФ иноагентом, осужден в 2022 г. на 8,5 года за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) и бывший морской пехотинец США Пол Уилан (с 2022 г. отбывал 16-летний срок за шпионаж). В Россию в рамках обмена вернулись восемь граждан, в частности, получивший пожизненный срок в Германии за убийство Вадим Красиков.
«То, что это было сделано в обмен на российских оперативников, виновных в серьезных преступлениях, было предсказуемо как единственное решение <...>. Мы благодарны президенту Байдену и его администрации за упорную и решительную работу по возвращению Эвана [Гершковича] домой, а не за его отправку в российский трудовой лагерь (таких в РФ не существует. – «Ведомости») за преступление, которого он не совершал».
«Большое количество высокопоставленных заключенных <...> вызовет вопрос: почему именно сейчас? Освобождая так много людей сразу, Путин упускает большое количество ценных политических козырей. Возможно, мотивы Кремля для этого обмена заключенными станут ясны только в ближайшие дни, недели или, может быть, даже месяцы. Но сегодня Запад будет праздновать безопасное возвращение этих людей, так безжалостно используемых в качестве пешек в политической игре Путина».
«Освобождение является благословением для заложников. Однако цена, которую платит Запад за это, высока».
Стив Розенберг, BBC (Великобритания)
«Обе стороны будут утверждать, что это выгодная сделка. Но если Россия придет к выводу, как она уже это делала в прошлом, что «дипломатия заложников» работает, то вызывает беспокойство, что это вряд ли будет в последний раз, когда заключенные здесь – как иностранцы, так и россияне – используются в качестве разменной монеты».
«Обмен пленными, который выглядит как завещание Джо Байдена в конце срока».
«Для господина Байдена и его команды успешные переговоры об освобождении 16 человек <...> стали приятным подтверждением, даже несмотря на то, что часы уже тикают до его последнего выхода на сцену. Когда президент появился с родственниками освобожденных заключенных в парадной столовой Белого дома, это было явно личным для него, и он представил это как миссию от имени большой американской семьи».
«Но эта сделка, как и другие до нее, отражала врожденный дисбаланс: США и союзники выдали россиян, обвиняемых или осужденных за серьезные преступления, в обмен на освобождение Россией журналистов, диссидентов и др.».
«Сделка стала результатом сложных переговоров с участием Вашингтона, Москвы и ряда других стран. И это был неоспоримый дипломатический переворот для президента [Байдена], который неоднократно подчеркивал свою экспертность во внешней политике».
«Каким бы очистительным ни был этот обмен для Эвана Гершковича и других освобожденных людей, он поднимает большие, фундаментальные вопросы: допустимо ли вести переговоры с таким режимом».
«Главным призом Кремля в драматической сделке, произошедшей в четверг на взлетно-посадочной полосе аэропорта Анкары, стал Вадим Красиков, полковник ФСБ России».