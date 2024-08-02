Что пишут западные СМИ об обмене заключенными

1 августа в турецкой Анкаре состоялся крупнейший обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. РФ освободила 16 человек. В их числе общественный деятель Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом, осужден в 2023 г. за госизмену, получил 25 лет лишения свободы), американский журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович (получил в 2024 г. 16 лет лишения свободы за шпионаж), политик Илья Яшин (признан в РФ иноагентом, осужден в 2022 г. на 8,5 года за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) и бывший морской пехотинец США Пол Уилан (с 2022 г. отбывал 16-летний срок за шпионаж). В Россию в рамках обмена вернулись восемь граждан, в частности, получивший пожизненный срок в Германии за убийство Вадим Красиков.