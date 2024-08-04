Медведев: обмен заключенными состоялся в пользу России
Состоявшийся обмен заключенными между Россией и США прошел «в нашу пользу», заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«Давайте оценим «качественный состав» обмена. Кого вернула наша страна? Это люди, которые преданно трудились на Отечество, находясь в составе спецслужб или так или иначе способствуя интересам России», – подчеркнул Медведев.
По его словам, возвращенные граждане являются патриотами России, совершившими подвиг. Они достойны государственных наград, о которых говорил президент РФ Владимир Путин. Взамен Россия отдала иностранцев, которые совершили уголовное преступление, и россиян, поставивших своей целью разрушение собственной страны. Зампредседателя Совбеза РФ уточнил, что эти люди являются экзистенциальной угрозой существованию нынешней России. По его мнению, они – обслуга врагов страны.
«Именно поэтому их с радостью принимают иностранные вожди, понимая, что они – истинная, что называется, аb origine, надежда на развал России», – отметил Медведев.
Он указал на то, что этот обмен стал самым масштабным в новейшей истории, и добавил, что это результат филигранной работы российских ведомств и зарубежных «партнеров».
3 августа уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что состоявшийся обмен заключенными России со странами Запада проложит дорогу к новым гуманитарным акциям. Она выразила сожаление, что на Западе «до сих пор остаются многие наши соотечественники, осужденные по различным обвинениям».
Обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией состоялся 1 августа в Анкаре. РФ освободила 16 человек, включая пятерых граждан ФРГ, семерых россиян, троих граждан США и одного держателя грин-карты. В Россию в рамках обмена вернулись восемь граждан.