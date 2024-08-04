Медведев: обмен заключенными состоялся в пользу России

По его словам, возвращенные граждане являются патриотами России, совершившими подвиг. Они достойны государственных наград, о которых говорил президент РФ Владимир Путин. Взамен Россия отдала иностранцев, которые совершили уголовное преступление, и россиян, поставивших своей целью разрушение собственной страны. Зампредседателя Совбеза РФ уточнил, что эти люди являются экзистенциальной угрозой существованию нынешней России. По его мнению, они – обслуга врагов страны.