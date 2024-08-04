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Медведев: обмен заключенными состоялся в пользу России

Ведомости

Состоявшийся обмен заключенными между Россией и США прошел «в нашу пользу», заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Давайте оценим «качественный состав» обмена. Кого вернула наша страна? Это люди, которые преданно трудились на Отечество, находясь в составе спецслужб или так или иначе способствуя интересам России», – подчеркнул Медведев.

По его словам, возвращенные граждане являются патриотами России, совершившими подвиг. Они достойны государственных наград, о которых говорил президент РФ Владимир Путин. Взамен Россия отдала иностранцев, которые совершили уголовное преступление, и россиян, поставивших своей целью разрушение собственной страны. Зампредседателя Совбеза РФ уточнил, что эти люди являются экзистенциальной угрозой существованию нынешней России. По его мнению, они – обслуга врагов страны.

«Именно поэтому их с радостью принимают иностранные вожди, понимая, что они – истинная, что называется, аb origine, надежда на развал России», – отметил Медведев.

Он указал на то, что этот обмен стал самым масштабным в новейшей истории, и добавил, что это результат филигранной работы российских ведомств и зарубежных «партнеров».

3 августа уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что состоявшийся обмен заключенными России со странами Запада проложит дорогу к новым гуманитарным акциям. Она выразила сожаление, что на Западе «до сих пор остаются многие наши соотечественники, осужденные по различным обвинениям».

Обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией состоялся 1 августа в Анкаре. РФ освободила 16 человек, включая пятерых граждан ФРГ, семерых россиян, троих граждан США и одного держателя грин-карты. В Россию в рамках обмена вернулись восемь граждан.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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