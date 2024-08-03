Москалькова: состоявшийся обмен приведет к новым акциям по возвращению россиян

Москалькова: состоявшийся обмен приведет к новым акциям по возвращению россиянСреди тех, за кого власти «бьются» много лет, она отметила Александра Винника
Состоявшийся 1 августа обмен заключенными России со странами Запада проложит дорогу к новым гуманитарным акциям. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Надеюсь, что состоявшийся исторический обмен проложит дорогу к новым гуманитарным акциям, чтобы каждый российский гражданин, удерживаемый за рубежом, вернулся к родным и близким», – написала омбудсмен в Telegram-канале.
Москалькова выразила сожаление, что на Западе «до сих пор остаются многие наши соотечественники, осужденные по различным обвинениям». Среди них она отметила Александра Винника, за освобождение которого власти «бьются» много лет.
1 августа в Анкаре состоялся крупнейший обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. РФ освободила 16 человек, включая пятерых граждан ФРГ, семерых россиян, троих граждан США и одного держателя грин-карты. В Россию в рамках обмена вернулись восемь граждан.
Винника, находящегося в заключении в США, могли не включить в список на обмен из-за отсутствия приговора. Его арестовали 25 июля 2017 г. на полуострове Халкидики в Греции по просьбе США, где его обвинили в создании в 2011 г. криптобиржи BTC-e и легализации через нее не менее $4 млрд. Кроме того, его обвиняли в распространении вредоносного программного обеспечения Locky для осуществления кибератак. Защита с учетом сделки со следствием рассчитывает на срок меньше 10 лет.
На брифинге 2 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о том, будет ли Москва добиваться освобождения Винника, ответил положительно. «Разумеется, судьба всех наших россиян, которые находятся в заключении за границей, в США – это предмет постоянной озабоченности для всех наших соответствующих ведомств, которые продолжат соответствующую работу», – сказал Песков.