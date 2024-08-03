Москалькова: состоявшийся обмен приведет к новым акциям по возвращению россиян

Винника, находящегося в заключении в США, могли не включить в список на обмен из-за отсутствия приговора. Его арестовали 25 июля 2017 г. на полуострове Халкидики в Греции по просьбе США, где его обвинили в создании в 2011 г. криптобиржи BTC-e и легализации через нее не менее $4 млрд. Кроме того, его обвиняли в распространении вредоносного программного обеспечения Locky для осуществления кибератак. Защита с учетом сделки со следствием рассчитывает на срок меньше 10 лет.