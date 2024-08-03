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Москалькова: состоявшийся обмен приведет к новым акциям по возвращению россиян

Среди тех, за кого власти «бьются» много лет, она отметила Александра Винника
Ведомости

Состоявшийся 1 августа обмен заключенными России со странами Запада проложит дорогу к новым гуманитарным акциям. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Надеюсь, что состоявшийся исторический обмен проложит дорогу к новым гуманитарным акциям, чтобы каждый российский гражданин, удерживаемый за рубежом, вернулся к родным и близким», – написала омбудсмен в Telegram-канале.

Москалькова выразила сожаление, что на Западе «до сих пор остаются многие наши соотечественники, осужденные по различным обвинениям». Среди них она отметила Александра Винника, за освобождение которого власти «бьются» много лет. 

1 августа в Анкаре состоялся крупнейший обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. РФ освободила 16 человек, включая пятерых граждан ФРГ, семерых россиян, троих граждан США и одного держателя грин-карты. В Россию в рамках обмена вернулись восемь граждан. 

Винника, находящегося в заключении в США, могли не включить в список на обмен из-за отсутствия приговора. Его арестовали 25 июля 2017 г. на полуострове Халкидики в Греции по просьбе США, где его обвинили в создании в 2011 г. криптобиржи BTC-e и легализации через нее не менее $4 млрд. Кроме того, его обвиняли в распространении вредоносного программного обеспечения Locky для осуществления кибератак. Защита с учетом сделки со следствием рассчитывает на срок меньше 10 лет. 

На брифинге 2 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о том, будет ли Москва добиваться освобождения Винника, ответил положительно. «Разумеется, судьба всех наших россиян, которые находятся в заключении за границей, в США – это предмет постоянной озабоченности для всех наших соответствующих ведомств, которые продолжат соответствующую работу», – сказал Песков. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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